Què sabem i què no de l'incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès?

Un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, ha deixat un balanç d'una víctima mortal i tretze persones ferides. Els familiars dels usuaris del centre del carrer Llerona han conegut aquest dimecres les conseqüències de l'incendi, que es va declarar dimarts a la nit. A l'espera que s'acabin d'avaluar els desperfectes de l'edifici i, per tant, l'habitabilitat de cadascuna de les plantes, els Mossos d'Esquadra treballen per determinar l'origen del foc i acabar d'identificar la persona que ha mort.
Com va ser l'incendi?
Segons han relatat els Bombers, el foc es va declarar cap a les 22.30 hores i, ràpidament el fum es va estendre per la resta de l'edifici de quatre plantes. Tot i que el cos d'emergències va aconseguir apagar-lo en menys d'una hora, la dificultat per desallotjar els residents, gent gran amb patologies diverses i mobilitat reduïda en molts casos, va fer que molts inhalessin gasos tòxics.
Per extingit l'incendi, els Bombers van treballar en les tasques d'extinció tant des de l'exterior, per la façana amb autoescala, com des de l'interior, de manera que el foc va quedar apagat al voltant de les onze de la nit.
Com es va originar el foc?
Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, ha explicat que l'incendi s'ha originat en una habitació que, segons han informat fonts dels Bombers a Nació, es trobaria a la primera planta de la residència. Fins al moment, però, es desconeix completament què hauria provocat el foc i els Mossos estan investigant-ho.
Com es va actuar?
En el moment de l'incendi, a la residència hi havia 80 usuaris, distribuïts entre les diferents plantes, i sis treballadors. Un cop declarat el foc, es va desallotjar la primera planta, on s'havia originat i on havien cremat diverses habitacions, i la segona; es van traslladar els usuaris al menjador, una zona segura i lliure de fum, segons han explicat els Bombers a Nació. A la tercera planta, on havia arribat poc fum, es va decidir confinar les persones que hi havia.
Un cop extingit el foc, els efectius van treballar en l'extinció dels punts calents, van iniciar tasques de ventilació, van revisar les habitacions i totes les plantes de l'edifici i van procedir a identificar els residents per planta i habitació.
Qui és la víctima?
Segons ha indicat la consellera de Salut, Olga Pané, la víctima és un home de 53 anys que estava a l'habitació on es va originar el foc. "Sembla ser que la porta estava bloquejada", ha dit en declaracions a SER Catalunya. Alhora, Pané ha explicat que en aquest centre hi ha una pluralitat de diferents situacions de dependència, amb una part sociosanitària, una part de residència assistida i algun servei psicogeriàtric. És per això que, de moment, es desconeix si és usuari o treballador. En la mateixa línia, fonts policials han explicat a Nació que encara treballen per identificar aquesta persona.
D'altra banda, tretze persones més van resultar ferides, mentre que una seixantena van ser ateses també pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dels ferits més importants al centre, cap d'ells en estat greu, sis van ser traslladats a l'Hospital de Granollers, quatre al de Mollet i tres al de Sant Celoni.