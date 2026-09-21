Sant Celoni rebubica l'espai gos després de les queixes veïnals

L'Ajuntament de Sant Celoni ja ha començat les obres del nou "espai gos", un centre d'esbarjo caní amb circuits i atraccions per a tota mena de gossos que estarà disponible d'aquí a unes setmanes. L'equipament, a l'aire lliure, estarà ubicat al pla situat entre el centre esportiu del Sot de les Granotes i la via del tren. El nou equipament arriba després de queixes veïnals i de la clausura de les antigues instal·lacions, que es trobaven a prop del Pavelló Onze de Setembre, a la cantonada entre el carrer Onze de Setembre i el carrer Ramis, on s'hi farà un parc infantil.
El nou espai gos, delimitat per tanques de fusta, comptarà amb una font i atraccions agility per a gossos, una sèrie de recorreguts amb obstacles i elements pensats per a entrenar les mascotes. "Estarà dividida en dues parts, una per a gossos grans i l'altra per a petits", explica la regidora, Montserrat Sendra, que ha destacat que, aquest cop les instal·lacions es trobaran "fora del nucli urbà" i amb il·luminació led, respectuosa amb el medi ambient.
L'antic espai gos, que es va impulsar durant el mandat 2019-2023, va causar molèsties i malestar entre els veïns de la zona, que van amenaçar d'iniciar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament si no es reubicava. "Sempre teníem queixes veïnals sobre l'ús que se'n feia, hi anava gent a altes hores de la nit que feia soroll i molestava el veïnat", explica Sendra.
El consistori ha assegurat a NacióBaixMontseny que l'equipament impulsat per l'antic equip de govern, es va fer "sense projecte ni informe tècnic", de manera irregular. "El síndic de greuges ens va demanar explicacions, però aleshores ja s'estaven fent els estudis per trobar noves ubicacions", explica la regidora Montserrat Sendra. En aquesta línia, el tinent d'alcalde, Albert Planas, diu que en el moment de la construcció, el 2022, "no es va seguir el procediment urbanístic pertinent". "El nou espai gos s'ha fet seguint tots els mecanismes legals i procurat tenir el consens veïnal", remarca Planas.