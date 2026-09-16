La Diputació busca empreses per retirar amiant del Montseny i el Montnegre

La Diputació de Barcelona ha tret a licitació les obres per retirar materials amb amiant de diversos equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. Els treballs afectaran els edificis de Can Bosc, al parc del Montnegre i el Corredor, els edificis Can Planes-Menjador i Magatzem de Fontmartina, al parc natural i reserva de la Biosfera del Montseny i també el conjunt arquitectònic del Marquet de les Roques, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
El projecte té un pressupost total de 173.483,22 euros, IVA inclòs, i preveu un termini d’execució de quatre mesos per a cadascuna de les actuacions. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de setembre de 2026 a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
La licitació s’ha estructurat en tres lots. El primer, amb un pressupost de 59.562,01 euros, correspon als treballs de desamiantatge del Marquet de les Roques. El segon, dotat amb 56.925,61 euros, inclou les actuacions als edificis de Can Bosc. El tercer, amb un pressupost de 56.995,60 euros, contempla la retirada de materials amb amiant als equipaments de Fontmartina.
Les obres tenen com a objectiu eliminar els elements que contenen amiant i millorar les condicions de seguretat, salubritat i sostenibilitat dels equipaments. L’actuació forma part de les tasques de manteniment i millora que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals desenvolupa als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals.
L’amiant es va utilitzar àmpliament en la construcció durant bona part del segle XX, especialment per la seva resistència i les seves propietats aïllants. Tanmateix, l’exposició a les seves fibres pot comportar riscos per a la salut, motiu pel qual les administracions impulsen la retirada progressiva d’aquest material dels edificis on encara és present. Amb aquestes actuacions, la Diputació preveu adequar els equipaments afectats als seus usos actuals i garantir unes instal·lacions més segures per a les persones que hi treballen o en fan ús.