Nou simulacre de risc químic al Montseny: quatre pobles afectats

Quatre municipis del Baix Montseny es preparen per un simulacre de risc químic el pròxim dilluns 19 d'octubre, així ho ha anunciat el Departament d'Interior i Seguretat Pública. En concret, sonaran les sirenes instal·lades a Massanes, Riells i Viabrea, Gualba i Sant Celoni. Com ja s'ha fet en ocasions anteriors, l'objectiu d'aquestes actuacions és comprovar el bon funcionament dels aparells sonors, familiaritzar la població amb els sons d’avís i també amb els comportaments d'autoprotecció que cal adoptar davant una emergència d'aquestes característiques.
Les sirenes de risc químic són el sistema d'avís a la ciutadania previst en els plans de protecció civil per emergències químiques quan un accident químic és greu i pot afectar la població. La voluntat del sistema d'avisos és alertar a la població situada a la zona vulnerable, de la manera més ràpida possible, de l'existència d'un accident en una indústria o instal·lació i que, en conseqüència, cal que adoptin les mesures preestablertes de confinament o evacuació.
La prova està prevista a les 10 del matí i consistirà en l'activació de les sirenes i l'enviament d'alertes al mòbil de la població que es trobi al municipis afectats. En primer lloc, s’enviarà una alerta de Protecció Civil als telèfons que avisarà que s'està duent a terme el simulacre. Al cap d’uns minuts, s’activaran les sirenes de risc químic amb el so de confinament, que produeixen un so ondulant similar al d'una sirena d’ambulància.
El so d'inici d'alerta de les sirenes consta de tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Al cap de quinze minuts, s’activaran les sirenes de risc químic amb el so de fi de confinament, que serà més agut. Des de Protecció Civil han advertit que el so de les alertes del mòbil i les alarmes pot causar molèsties a les persones amb hipersensibilitat al soroll. Per tant, es recomana que utilitzin auriculars que aïllin del soroll ambiental per evitar-ho.
En el cas de no ser estrictament dins el terme municipal de Massanes, Riells i Viabrea, Gualba o Sant Celoni, però estar-hi a la vora, també es rebran les alertes al mòbil. Des de la Generalitat adverteixen que la cobertura de les antenes de telefonia no sempre coincideix amb el radi d'audició de les sirenes i sol ser més àmplia, perquè depèn de la quantitat, posició i la manera com estan repartides respecte al territori on es troben les sirenes.