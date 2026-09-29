Cànoves transformarà la vella Rectoria en un centre cívic

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha adjudicat les obres per acabar i rehabilitar de l’edifici de la Rectoria, un immoble històric del municipi que es convertirà en un nou centre cívic. L’acord es va prendre el passat 3 de setembre, en una sessió plenària extraordinària, en què es va aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa Rigel Over, S.L., per un import d’1.017.184,59 euros, després d'obtenir la puntuació més alta en el procés d’adjudicació.
Segons ha anunciat el consistori a través dels canals institucionals, les obres tindran una durada de deu mesos i està previst que s’iniciïn aquest mes d’octubre. Un cop finalitzada l’actuació, la Rectoria es convertirà en un nou equipament municipal amb diferents usos i serveis. El nou centre cívic comptarà amb un espai jove, una sala d’exposicions i tallers, una zona de lectura i estudi, despatxos i una zona de coworking. D'aquesta manera, es vol aconseguir un espai polivalent que permetrà desenvolupar-hi activitats culturals, educatives, socials i comunitàries.
La intervenció permetrà, alhora, recuperar i donar un nou ús a un edifici amb un important valor històric i patrimonial. La Rectoria és una antiga masia que, en un moment indeterminat, va ser la residència dels rectors de Sant Muç de Cànoves. La data de 1704, inscrita en una de les finestres de l’edifici, permet situar-ne una part de la construcció a començaments del segle XVIII, tot i que no es descarta que l’immoble pugui tenir un origen més antic. La seva complexa estructura és també testimoni de les diverses intervencions i transformacions que ha experimentat al llarg dels anys.
El projecte compta amb finançament de la Diputació de Barcelona a través de diversos programes, que contribueixen a fer possible la recuperació d’aquest edifici històric i transformar-lo en un nou equipament municipal.