El Baix Montseny ja té Pimec pròpia: «Hi ha necessitats diferents»

La Pimec Baix Montseny ja és una realitat. La comarca natural compta amb una nova agrupació empresarial de petites i mitjanes empreses que s'ha fundat amb la voluntat de dinamitzar un espai associatiu propi, fomentar la participació i reforçar la interlocució amb les administracions i els agents socioeconòmics locals. Pimec és una organització que representa i defensa els interessos i els valors de la pime i els autònoms i, alhora, ofereix a les pimes tots els serveis i eines que ajudin a fer-les més competitives al mercat global.
La iniciativa permetrà identificar necessitats, reptes i oportunitats que puguin afavorir la competitivitat del teixit productiu del Baix Montseny. Pimec Baix Montseny vol esdevenir un espai de trobada, participació i treball conjunt des del qual impulsar iniciatives que contribueixin al desenvolupament econòmic i empresarial de la comarca. Amb aquesta nova agrupació, Pimec vol reforçar la veu de les pimes del Baix Montseny davant les administracions i contribuir a abordar qüestions estratègiques per a les empreses, com les infraestructures i la mobilitat.
També incidirà en aspectes com la disponibilitat de talent i la formació, la digitalització, la transició energètica, la simplificació administrativa o la millora dels polígons i espais d’activitat econòmica. "Hi hem tingut relació constant durant tot el mandat perquè creiem que és important que Pimec sigui del territori, per donar proximitat a les empreses i continuar amb la tasca conjunta", explica a NacióBaixMontseny l'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta. Un contacte estret que, segons assegura la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni, Sandra Navarro, contribuirà a orientar les polítiques i els serveis municipals a les necessitats del teixit econòmic.
L’acte de presentació, a Can Ramis, el passat dimarts, i ha comptat amb l'assistència dels alcaldes de Vallgorguina, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Sant Celoni i la tinent d'alcalde de Llinars del Vallès. “El Baix Montseny té un teixit econòmic divers i potent, el comerç, els serveis, la indústria i l'emprenedoria. Des dels ajuntaments treballem per estar al costat de qui genera activitat i ocupació, escoltant les seves necessitats i facilitant, des de les nostres competències, el desenvolupament dels seus projectes”, va afirmar Vallhonesta.
Marc Gallardo, regidor de Santa Maria de Palautordera, ha destacat el tarannà propi de les empreses montsenyenques i la necessitat d'agrupar-se per una interlocució pròpia amb les administracions. "No és el mateix una Pime al Vallès Oriental que una que està al Baix Montseny, hi ha maneres diferents de funcionar sigui per la mobilitat, el transport o la orografia", explica Gallardo a NacióBaixMontseny, que destaca aquesta fita com un "incentiu per als emprenedors".
Un espai de referència
La presidenta de Pimec Baix Montseny, Cristina Gutiérrez, ha manifestat la voluntat de convertir la Pimec Baix Montseny en "un espai de referència" i d'escolta que permeti definir "propostes i accions concretes”. En aquest sentit, ha remarcat la voluntat de “fer xarxa, generar noves oportunitats de col·laboració i treballar conjuntament per donar resposta als reptes específics del Baix Montseny”.
La presentació també ha comptat amb la intervenció de la presidenta de Pimec Vallès Oriental, Àngels Subirachs, que ha reconegut el "potencial econòmic" del Baix Montseny. "La nova agrupació ens permetrà reforçar la vertebració empresarial del territori i sumar la seva realitat i les seves prioritats a l’agenda del conjunt de la comarca”, ha declarat.