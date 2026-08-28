Del Montseny al tren d'Abu Dhabi: nova fita d'una empresa de Palautordera

L'empresa de Santa Maria de Palautordera, Salicru ha estat l'escollida per contribuir al funcionament elèctric del primer servei nacional de tren de passatgers dels Emirats Àrabs Units, Etihad Rail. El servei, que va començar a operar a principi d'aquest estiu, incorpora solucions d'alimentació elèctrica ininterrompuda i la disponibilitat de sistemes crítics associats a la línia.
Els sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI o UPS) són dispositius electrònics que subministren energia elèctrica instantània mitjançant bateries en cas de tall o fallada de la xarxa principal. "Aquest projecte marca una fita en el desenvolupament del transport públic del país i avança cap a una xarxa ferroviària capaç de connectar els set emirats, amb una mobilitat més eficient, còmoda i sostenible", expliquen des de l'empresa montsenyenca.
En entorns ferroviaris, la protecció de l'alimentació elèctrica és imprescindible per assegurar el funcionament dels sistemes de senyalització, comunicacions, control i serveis auxiliars i per reduir el risc d'interrupcions operatives.
La primera ruta connecta l'estació de Mohammad bin Zayed City, a Abu Dhabi, amb Al Hilal City, a Fujairah. El trajecte té una durada aproximada d'una hora i 45 minuts i compta amb tres circulacions diàries en cada sentit, dins d'una fase inicial de funcionament que, segons expliquen, servirà com a base per a extendre progressivament el servei. El desplegament continuarà per fases, amb la previsió que les estacions de Dubai i Al Dhaid entrin en funcionament aquest 30 de setembre, mentre que l'estació de Sharjah està prevista per al 30 de març de 2027. Un cop completada la xarxa, Etihad Rail connectarà els set emirats, s'integrarà amb altres sistemes de transport públic.
Un préstec per créixer internacionalment
Precisament aquest gener, l'empresa de Palau va anunciar una ampliació del negoci amb un préstec milionari. L’Institut Català de Finances, la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya, va finançar-li un ICF Eurocrèdit de 2,5 milions d’euros per "impulsar la reindustrialització de l’empresa", l’expansió de les instal·lacions productives i la digitalització dels processos amb l’objectiu de créixer a escala internacional.
L'empresa es va fundar l’any 1965 per fabricar i comercialitzar productes per a la protecció de sistemes industrials, professionals i domèstics dels problemes elèctrics produïts per les pertorbacions a la xarxa elèctrica. Amb els anys, l’empresa ha desenvolupat un equip d’enginyeria que l’ha convertit en líder del mercat de l'Estat en el sector d'equipament d'electrònica de potència per garantir un subministrament elèctric continu.