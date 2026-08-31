Nou èxit del Montseny a Amèrica: Àlex Palou s'imposa a la IndyCar

El montsenyenc Alex Palou ja és virtualment pentacampió d’IndyCar des d'aquest cap de setmana, la categoria de curs d'automobilisme de monoplaces més important dels Estats Units. Aquest campionat destaca per la seva gran varietat de circuits, que combinen ovals d'alta velocitat, recorreguts urbans i traçats permanents. Les especificacions tècniques estan molt igualades, ja que tots els equips utilitzen el mateix xassís i motors subministrats per Chevrolet o Honda, un fet que posa a prova, sobretot, el talent dels pilots.
Palou, veí del barri de Can Miret de Sant Antoni de Vilamajor, és "matemàticament" guanyador després d’ampliar fins als 97 punts el seu avantatge respecte del segon classificat, Kyle Kirkwood, en acabar cinquè a la segona cursa de Milwaukee. Malgrat alguns problemes per controlar el vehicle en aquesta darrera feta, ha aconseguit sobreposar-se cada cop que un vehicle l'intentava avançar. "Ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres, hem patit tota l'estona. Però només cal mantenir la concentració, seguir endavant", ha declarat Palou als mitjans oficials de la IndyCar.
Amb aquest nou campionat, Palou suma cinc títols —2021, 2023, 2024, 2025 i 2026— i porta el nom de Catalunya en lletres daurades en el podi d'aquesta competició americana. D'aquesta manera, el jove de Vilamajor ha aconseguit el seu quart campionat consecutiu, igualant el rècord que fins ara tenia en solitari el francès Sébastien Bourdais. A més, amb 29 anys, es converteix en el pilot més jove de la història de la IndyCar a aconseguir cinc campionats. Amb aquesta xifra, a més, se situa ja com el tercer pilot amb més títols de la història de la IndyCar, només per darrere d’A. J. Foyt, amb set, i Scott Dixon, amb sis.
Malgrat la victòra, Palou encara té una altra cita amb el Mission Grand Prix de Monterey, l’última cursa de la temporada, que es disputarà de divendres a diumenge al circuit WeatherTech Raceway Laguna Seca, a Monterey (Califòrnia). Palou ha guanyat aquesta prova en tres de les darreres quatre edicions, les dues últimes de manera consecutiva. En aquesta ocasió, el pilot català lluirà una decoració especial en homenatge a Alex Zanardi, llegenda de Chip Ganassi Racing i dues vegades campió de la de l'Indycar Series, que va morir l’1 de maig. "Estic molt emocionat pel proper cap de setmana, el meu circuit preferit de l'any, i amb aquesta decoració en honor d'Alex Zanardi", ha expressat als mitjans oficials de la IndyCar.
L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor també ha volgut traslladar l'enhorabona a Palou per la nova fita, que el situa com un dels grans noms de l'automobilisme nord-americà. "Volem felicitar Àlex Palou per aquest nou èxit i reconèixer una trajectòria que continua portant el nom del nostre poble arreu del món", han expressat a través dels canals institucionals.