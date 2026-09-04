Per què Palau i Vallgorguina són una mica més petits?

Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina són aquest 2026 una mica més petits en terme municipal. Palau, amb més de 16 quilòmetres quadrats, i Vallgorguina, amb 22, n'han cedit a Vilalba Sasserra una petita part amb un acord multilateral que es va aprovar l'agost de 2025. L'acord responia a una lògica territorial en la prestació de serveis i va incorporar un carrer nou i un domicili més a Vilalba.
El poble montsenyenc, però, amb només sis quilòmetres quadrats de terme i 795 habitants, continua prestant un dels serveis essencials, l'educació, a alguns habitants de les poblacions veïnes. És un fet que no es veu compensat econòmicament en una vila amb un pressupost reduït i que té problemes per trobar secretari municipal des de principis de 2026.
En concret, Vilalba Sasserra, ha incorporat al terme el Carrer Trentapasses, situat a l'entrada nord del poble. Aquesta via, arran de la carretera C-35, aplega unes nou naus industrials i un bloc de pisos que pertanyia a Santa Maria de Palautordera, malgrat estar completament enganxat al nucli urbà de Vilalba. En aquest espai hi ha un taller mecànic, Marbres Montseny i negocis de mobles, fusteria i serralleria.
D'altra banda, a pocs metres d'aquesta illa de cases, també s'ha sumat la casa número 92 de la Carretera Vella de Sant Celoni, una casa unifamiliar amb jardí que abans pertanyia a Vallgorguina. "Tota la vida hem considerat aquests espais com a part de Vilalba i, ja abans d'incorporar-los, els proporcionàvem els serveis d'aigua i clavegueram", explica el batlle de Vilalba, Joan Pons.
El canvi de titularitat, que es va dur a terme amb el suport de la Generalitat de Catalunya, es va fer "sense disputa" entre municipis per una "qüestió de lògica territorial". "És un tema que s'ha treballat durant molt de temps, perquè són llocs que requereixen inversions i, per proximitat, l'interès que hi tenen els altres municipis, no és tan gran com el que tenim nosaltres", explica el batlle de Vilalba.
Quan les urbanitzacions superen el poble
Malgrat les dimensions reduïdes del terme municipal, situat entre Llinars del Vallès, Palautordera i Vallgorguina, continua sent un centre de serveis important per a les urbanitzacions que l'envolten. L'entrada de Canadà Park (Vallgorguina), a l'altre costat de l'AP-7, es troba a pocs metres del nucli urbà, i les urbanitzacions de Can Bosc (Santa Maria de Palautordera) i La Baronia del Montseny (Vallgorguina), són només a un quilòmetre i mig de l'entrada del poble. Una distància abismalment més petita que la que tenen amb els seus municipis de referència.
Aquest fet fa que, per a molts pares de les urbanitzacions, Vilalba sigui la ubicació preferida per portar els infants a l'escola. Només Canadà Park, però, ja el supera en habitants, amb uns 859, i, si s'hi sumen els de Baronia i Can Bosc, totes tres, sobrepassen de llarg els 1.200 habitants. L'Escola Trentapasses, precisament, té unes dimensions més grans per acollir els infants d'aquests indrets i, en conseqüència, els costos que té també són superiors. "Un 60% dels nens són de fora del municipi", explica l'alcalde.
No obstant això, l'Ajuntament de Vilalba Sasserra es fa càrrec de les despeses de calefacció, l'electricitat, l'aigua i neteja, un "esforç extra" per un poble amb un pressupost limitat. "De la mateixa manera que tenim una escola més gran del que ens pertoca, estaria bé que el Departament també ens ajudés a fer-nos càrrec d'aquestes despeses addicionals", expressa el batlle a NacióBaixMontseny.