Vilalba Sasserra lluita contra la paràlisi: «Podem perdre més de 160.000 euros»

Vilalba Sasserra amb 790 habitants és un dels pobles més petits del Baix Montseny, des del gener d'aquest 2026, es troba sense secretari municipal i fa vuit mesos que no pot celebrar un ple ordinari. El secretari és un funcionari públic d'administració local que s'encarrega de garantir que el funcionament de l'Ajuntament s'ajusti a la legalitat vigent. És una figura imparcial i independent dels interessos polítics del govern municipal i és "clau" per a les tasques més essencials del consistori. "En teníem una que ens l'havia facilitat la Generalitat, però el màxim permès són tres anys se li va rescindir el contracte; aquesta persona es va quedar a l'atur, i nosaltres sense secretari", explica l'alcalde del municipi, Joan Pons.
Aquesta problemàtica que "atura totalment l'administració local", posava en risc el cobrament de les nòmines dels treballadors municipals i frenava les inversions i reparacions que s'havien de fer al poble. Sense cap funcionari que puguin habilitar per fer les funcions de secretaria-intervenció, van contactar amb altres ajuntaments per veure si algun secretari que volgués fer unes hores al seu municipi, però no van tenir èxit. "El secretari fa un informe respecte les nòmines són conforme la llei, que han de passar per l'interventor i, finalment, l'alcalde signa el nomenament del pagament", explica Pons, que no té ni secretari ni interventor a l'Ajuntament, dues tasques que en els municipis petits les assumeix una sola persona.
L'alcalde del municipi, Joan Pons, malgrat tot, ha tirat endavant molts tràmits sota la seva pròpia responsabilitat i ha desencallat els "tràmits de més urgència" amb el suport de funcionaris de la Diputació de Barcelona. També ha estat gràcies a aquest ens supramunicipal que han pogut celebrar dos plens extraordinaris i desbloquejar ajudes i subvencions. "La Direcció General d'Administració és qui s'encarrega de facilitar aquests funcionaris fent els cursets i els exàmens, el problema és que no aprova gaire gent", diu.
Des de l'Associació de Micropobles denuncien que la falta de secretaris és un problema "estructural" a les zones menys poblades i alerten que la mesura pot agreujar la situació en localitats on ja estava resolt."Tant en un micropoble com a una ciutat de 100.000 habitants, el secretari-interventor és una figura clau perquè són els que donen fe de tot, per fer els pagaments o per poder convocar el ple", explica a l'ACN el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
La Diputació de Barcelona, com a resposta a aquesta problemàtica, ha creat una plantilla de secretaris que aniran rotant de municipi en municipi per fer les funcions d'aquest personal. Aquests professionals formaran part de la plantilla de la mateixa Diputació, de manera que els municipis no hauran d’assumir el cost de la seva contractació i, en conseqüència, tampoc percebran, si escau, els ajuts que fins ara podien rebre per cobrir aquesta despesa.
En concret cada professional haurà d'assumir les funcions de dos ajuntaments. "Els pobles petits ens trobem amb què els funcionaris no volen venir a treballar-hi perquè els sous són més reduïts", explica Pons a NacióBaixMontseny. En aquesta línia, veu en bons ulls la mesura ja que el poble "no haurà d'assumir el sou" del treballador i permetrà desencallar tramitacions pendents del municipi.
Malgrat tot, l'alcalde de la vila veu amb preocupació els "retards successius" en implementar aquesta ajuda. El suport havia de començar al mes de juny i es va postposar a setembre, però a hores d'ara encara no s'ha materialitzat. "S'han de tramitar ajuts de molta importància per al nostre municipi", afirma. En concret, es tracta d'una línia del Programa General d'Inversió 2024 -2027 que suposa una dotació de 167.835 euros i se'n pot perdre una bona part o la totalitat si no s'afanyen a tramitar-la. "Tenim temps fins al 30 de novembre per demanar-la, però ja ha d'estar contractada", explica l'alcalde.
540 noves places de secretari
Aquest maig, la Generalitat, a través de la Direcció General d'Administració Local, adscrita al Departament de la Presidència, va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits. Es va destacar el fet que era la primera oferta pública aprovada íntegrament per la Generalitat després de recuperar recentment la competència. Un procés que no ha conclòs i que preveu 432 places d'accés lliure i les 108 restants, de promoció interna. Per tipologia, gairebé la meitat són places de secretària d'intervenció -242-; 168 d'intervenció tresoreria i 130 de secretaria.
Mentre Estat i Generalitat treballen en la implementació del traspàs de la competència, el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local Estatal, ha interposat un recurs amb mesures cautelars contra l'oferta pública i la Generalitat. "El que no volem és quedar-nos estancats mentre no es resol", ha el director general, Francesc Belver.