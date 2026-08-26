L'Hospital de Sant Celoni ha ampliat la flota de vehicles aquests mesos d'estiu per millorar l'abast, l'adaptabilitat i l'eficiència en els desplaçaments del centre. Des del passat 31 de juliol de 2026, la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de l'hospital baixmontsenyenc compta amb una nova ambulància quatre per quatre, que s'ha incorporat a petició del SEM per La Pau-Direxis, empresa adjudicatària del transport sanitari de la Regió.
La nova unitat quatre per quatre presenta unes característiques especialment adequades per als "rescats i les emergències en entorns de muntanya", on les condicions orogràfiques poden fer més difícil l’accés dels vehicles sanitaris convencionals. "La incorporació d’aquest nou vehicle permet reforçar la capacitat de resposta davant les emergències i adaptar-la a les característiques geogràfiques de la comarca, per facilitar especialment les intervencions en zones complicades", han expressat a través dels canals institucionals.
Amb aquest nou recurs, la base del SEM de l’Hospital de Sant Celoni vol millorar la capacitat operativa i oferir una resposta assistencial "més àgil, eficient i adaptada" al Baix Montseny. Tot plegat arriba en un moment de noves incorporacions a la flota de transports del centre hospitalari de la capital montsenyenenca que, aquest juliol, ha sumat dos nous vehicles 100% elèctrics.
Aquestes incorporacions s'han fet amb la intenció de vetllar per la mobilitat eficient i reduir l’impacte ambiental de l'activitat del centre. Els nous vehicles són un turisme elèctric, destinat al Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport i al servei d'Hospitalització Domiciliària, i també una furgoneta elèctrica, que es fa servir per al Servei de Logística Hospitalària, el conjunt de processos per gestionar, emmagatzemar, transportar i distribuir de manera eficient tots els materials, medicaments, productes sanitaris i equips necessaris per al funcionament del centre.
L'Hospital, amb aquestes accions, es proposa avançar cap a un model que prioritzi les energies netes, sigui més respectuós amb el medi ambient i produeixi menys emissions i menys contaminació acústica. "La sostenibilitat és un compromís compartit que forma part de la responsabilitat social de la nostra institució i que contribueix a construir un entorn més saludable tant per als nostres pacients com per als professionals i la comunitat", asseguren.