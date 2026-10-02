Habitatge: decisions que també afecten Sant Celoni

Al Congrés dels Diputats s'han debatut dos decrets amb mesures importants en matèria d'habitatge aquest divendres 2 d'octubre. Són uns decrets que pretenien reforçar la protecció de les persones llogateres, ampliar la protecció de les famílies vulnerables davant dels desnonaments, donar més estabilitat als contractes de lloguer, regular els lloguers de temporada i impulsar mesures per facilitar l'accés a un habitatge assequible.
Des de Sant Celoni seguim amb especial preocupació aquesta qüestió. Som un municipi declarat zona de mercat residencial tensionat i sabem perfectament les dificultats que tenen moltes famílies i, especialment, molts joves per trobar un habitatge a un preu assumible. Per això costa entendre que PP, Vox i Junts hagin anunciat el seu vot contrari a aquestes mesures.
I em preocupa especialment la posició de Junts. Els seus diputats coneixen la realitat dels municipis catalans i un d'ells és, a més, veí de Sant Celoni. Més enllà de les legítimes diferències polítiques, crec que davant d'un problema d'aquesta magnitud cal posar per davant les necessitats de la ciutadania i treballar per trobar acords. Els decrets no solucionaven per si sols el problema de l'habitatge, però incorporaven eines i proteccions que podien ajudar moltes persones.
Des dels ajuntaments continuarem fent la nostra feina: promovent habitatge assequible, mobilitzant recursos i buscant solucions. Però necessitem que la resta d'administracions i els representants al Congrés també assumeixin la seva responsabilitat. L'habitatge és un dels principals reptes que tenim com a societat. I davant d'un problema tan important, el que la ciutadania espera de nosaltres són solucions, diàleg i acords.