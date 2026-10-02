Junqueras demana «grans consensos» a Llinars en l'aniversari de l'1-0

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha visitat Llinars del Vallés aquest dijous pel novè aniversari de l'1 d'octubre. El líder republicà ha tornat a insistir en la necessitat de “construir grans consensos més enllà de la política” per afrontar els reptes de futur i dotar a Catalunya de les competències pròpies de qualsevol estat. Junqueras ha afegit que això només serà possible si el país disposa de les eines necessàries per “compensar” les mancances democràtiques de l’Estat que es van fer evidents durant el referèndum del 2017. “Necessitem desesperadament construir aquests consensos per compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques”, ha afegit, tot apel·lant a la unitat i la generositat de l'independentisme.
Des de la vila del Baix Montseny, Oriol Junqueras ha pronunciat una conferència per presentar la seva proposta estratègica al Vallès Oriental. El president d’ERC ha defensat que, en un context “convuls i fotut” com l’actual, on arribar a final de mes o accedir a un habitatge és una quimera per a moltes famílies, bastir grans consensos més enllà de la política és l’única alternativa perquè Catalunya pugui anar assolint els reptes de futur.
Junqueras ha apuntat que la política "és insuficient" per afrontar aquests reptes perquè, com en altres àmbits "els egoïsmes no ajuden", i perquè Catalunya no compta amb les eines i competències "que es mereix" i que són les pròpies d'un estat.
Aquí, ha destacat que construir grans consensos també han de servir perquè Catalunya assoleixi aquestes competències necessàries per "alliberar-se" d’un estat, l’espanyol, “que no ens vol deixar anar” i que a partir de l’1-O va demostrar que “estava disposat a utilitzar eines no democràtiques per aconseguir-ho”. “Fa nou anys vam comprovar que davant de les peticions democràtiques de bona part de la societat d'aquest país, l'altra part estava disposada a utilitzar eines no democràtiques, que són molt barates d’utilitzar, i que pot tenir la temptació de tornar a utilitzar en altres ocasions”, ha reblat.
Per evitar-ho, el líder republicà ha fet una crida a amplificar aquella resposta democràtica fent-la encara més forta per “aconseguir allò que estem convençuts que és bo per al nostre país”. “Hem d’intentar demostrar cada vegada que en tinguem l'oportunitat que disposar d'aquestes eines és una manera de defensar el nostre estat del benestar i la nostra economia”, ha reblat.
Junqueras també ha alertat que les dificultats del món actual poden generar “frustració i desesperança” i que molta gent busqui una “solució ràpida i desesperada” en la ultradreta. També aquí, ha apel·lat a la força col·lectiva per allunyar als extremistes i les solucions fàcils.