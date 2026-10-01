Impulsem Sant Hilari presenta cinc grans eixos «per guanyar les eleccions»

La Sala Noble de Sant Hilari Sacalm va acollir la presentació d’Impulsem Sant Hilari aquest diumenge, en un acte que va servir per donar a conèixer públicament l’equip, les bases del projecte i la candidatura d’Emma Puigví. Davant dels assistents, Impulsem va coses diferents, de recuperar l’ambició i de posar en marxa un projecte nou per a Sant Hilari. “Sant Hilari té futur. El que necessitem és tornar-nos-el a creure”, va afirmar Puigví en la seva presentació com a candidata del nou projecte.
Durant el seu discurs, Puigví va reivindicar la necessitat de "fer un pas endavant" i assumir la responsabilitat de treballar per transformar el municipi amb la participació del conjunt del poble. La candidata va reivindicar que el projecte no és propietat d’un grup reduït i va convidar més persones a sumar-s’hi. “Des d’Impulsem no pretenem prometre solucions fàcils, sinó treballar amb rigor, escolta i planificació", afirma.
A l’acte també va presentar l’equip d’Impulsem "totalment nou i plural", que ha volgut incorporar persones "molt implicades en el dia a dia de Sant Hilari". De fet, a Impulsem s’hi ha sumat persones provinents d’altres moviments polítics com l’exregidora del Partit Independent de les Guilleries, Cristina Tejedor, els exregidors convergents, Carles Testart i Miquel Serradesanferm, i el regidor d’Esquerra Republicana, David Juanhuix.
Durant la presentació, Impulsem Sant Hilari va mostrar una manera diferent d’entendre la política municipal: escolant, sumant persones diferents i treballant a partir d’un projecte compartit. En aquest sentit, el grup va reivindicar que Impulsem és un projecte que suma persones diverses que han estat capaces de posar Sant Hilari per davant de les seves diferències. “Persones diferents. Un mateix poble. Un mateix projecte” va ser una de les idees que va resumir l’esperit de la candidatura.
Cinc grans eixos per guanyar les eleccions
La presentació també va servir per explicar les bases del projecte que "aspira a guanyar les properes eleccions". En concret, la formació política va parlar de "cinc grans eixos": posar les persones al centre; posar "Sant Hilari al dia", generar activitat econòmica i oportunitats i construir un Ajuntament "més proper i eficient". Alhora, també van parlar de "recuperar la cultura, les arrels, l’esport i l’orgull hilarienc". Des d’Impulsem afirmen que el municipi té un potencial que "no s’està aprofitant prou" i que cal una mirada de futur que sigui capaç d'anar més enllà del dia a dia.
En concret el projecte planteja actuar sobre la neteja, el manteniment, la poda, els carrers, els barris, l’aigua o el clavegueram. Aspectes que, en una entrevista d'ERC aquest juny, va definir com a "principals preocupacions" dels veïns de la vila. "Crear una empresa público-privada no era, d’entrada, una mala opció. Ara bé, penso que (no pas per mala fe) es va confiar massa cegament en una empresa com Agbar, i al final no deixa de ser una empresa privada que, legítimament, busca obtenir beneficis", va expressar la candidata a l'entrevista.
D'altra banda, el projecte també vol apostar pel comerç, les empreses, la cultura, l’esport, els joves, l’habitatge que, malgrat existir, no està al mercat. "La solució no passa tant per construir nou habitatge, sinó per crear unes condicions atractives i de confiança perquè aquests propietaris decideixin posar-los al mercat", explicava Puigví aquest juny.