La CUP es conjura contra el PSC i els Mossos a Cardedeu: «És imperdonable»

Cardedeu ha acollit aquest dissabte la Mesa Nacional de la CUP, una formació que és present en dos dels governs dels ajuntaments del Baix Montseny i que es proposa nous reptes per a les eleccions municipals del 2027. El partit ha declarat la voluntat d'exercir d'oposició "d'esquerres independentista", "créixer i guanyar més municipis” i ser un "veritable dic de contenció" davant els governs del PSC. La Mesa ha comptat amb la participació de diversos membres de la formació, entre els quals el secretari, Non Casadevall, la portaveu Su Moreno i els diputats Xavier Pellicer i Maria Pilar Castillejo.
La CUP, en declaracions als mitjans, ha denunciat l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la Diada, després de la detenció de 8 adults i 10 menors d'edat, que ja han estat posats en llibertat. El partit ha titllat els fets "d'imperdonables" i "injustificables” i ha acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del PSC i de "posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes". “Veiem aquesta joventut i aquesta població que surt al carrer a celebrar la Diada amb fermesa, alegria i, sobretot, amb la demanda explícita que cal aportar solucions al país”, ha afirmat el secretari general de la formació, Non Casadevall, que ha reivindicat solucions "en clau nacional i social”.
En la seva intervenció, el dirigent de la CUP també ha referit a l’inici del nou curs polític, que la formació vol centrar en l’oposició al govern del PSC, a qui fa responsable dels principals problemes que afecten la ciutadania catalana, i en la preparació de les eleccions municipals del 2027. Així, ha defensat que la CUP vol continuar sent “l’única oposició d’esquerres independentista al govern del PSC” i ha retret a altres forces polítiques que estiguin “despistades” i més preocupades per “fer política a Madrid” que per intervenir políticament a Catalunya.
Ha assegurat que la formació anticapitalista afronta els comicis de l’any vinent amb “ganes” i “il·lusió”, però també amb “la responsabilitat d’exercir aquesta veritable frontera i dic de contenció” davant dels governs del PSC, a qui fa responsables dels principals problemes que afecten Catalunya. En aquesta línia, ha afirmat que l’aposta municipalista està irremeiablement connectat amb el projecte nacional de la CUP. En aquest sentit, ha situat entre les prioritats garantir “un habitatge digne”, unes condicions laborals dignes, uns serveis públics de qualitat i la protecció del territori, així com frenar la turistificació.
Desbancar la sociovergència a Cardedeu
En aquest línia es va pronunciar també el candidat de la CUP a Cardedeu, Blai Taberner, que, en una entrevista publicada per la mateixa formació aquest setembre, va criticar durament el govern sociovergent de la població. "Estan promovent la destrucció de la vida comunitària a base de traves, burocràcia, manca de suport, privatització, clientelisme i pràctiques opaques", ha declarat el candidat que, a més, ha acusat l'Ajuntament de delegar tota política d’habitatge al Govern de Salvador Illa. "No ha pres cap iniciativa per fomentar l’habitatge cooperatiu, no s’ha impulsat cap política per mobilitzar el parc buit d’habitatge i en comptes de prioritzar la inversió en habitatge, ha decidit gastar recursos públics en projectes molt vistosos de cara a la galeria i poc estratègics", assegura.
La CUP de Cardedeu s'ha reivindicat com una de les candidatures històriques de la comarca i ha recordat la feina feta a l'oposició per impulsar un poble "sobirà, ecològic, comunitari, al servei de la gent treballadora, feminista, que defensa la llengua i la cultura del país". "La la nostra tasca tècnica i política ens ha permès conquerir victòries importants com la recuperació de la gestió pública de l’aigua, la creació d’una tercera escola bressol o la creació d’una Regidoria de Llengua amb un Pla Local de Llengua que el PSC mai hagués signat sense aquesta pressió", diuen.
En aquesta mateixa entrevista, Taberner ha explicat que "l'enquesta més gran de Cardedeu" començarà una segona fase que té per propòsit reunir-se amb entitats, organitzacions, col·lectius i associacions per "prendre el pols al municipi des d’aquesta mirada col·lectiva". "Una candidatura de la CUP és sempre garantia que les coses es mouen, que als municipis hi sorgeixen debats i que les dinàmiques polítiques que sempre han vetllat pels interessos d’uns pocs comencin a trontollar", assegura Taberner.