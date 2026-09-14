Crit d'alerta a Sant Celoni: 19 famílies en risc de desnonament

El bloc ocupat la Moreneta, al carrer Montserrat 20 de Sant Celoni s'ha convertit en un edifici "paradigmàtic" del Moviment per l’Habitatge català. Aquest edifici, que gestiona Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Baix Montseny des del juny del 2021, és propietat de la Sareb i allotja dinou unitats familiars vulnerables. A partir d'aquest 26 d'octubre, segons han informat des de la PAHC, la continuïtat d'aquest espai torna a veure's amenaçada per l'anunci d'un desnonament amb data i hora oberta.
Aquest terme implica que el jutjat, en lloc de fixar un dia i una hora concrets per practicar el desnonament, es limita a assenyalar una data d’inici a partir de la qual la comitiva judicial pot presentar-se en qualsevol moment, sense avís previ. "Es tracta d’un mecanisme de desgast, prohibit des de l’any 2023 a la Llei d'Enjudiciament Civil, que exigeix sempre fixar un dia i una hora concrets per practicar un desnonament", ha expressat la PAHC en un comunicat.
Malgrat que aquests anuncis no estan permesos, des de l'entitat denuncien que "han canviat les formes" com es produeixen: ja no apareix un termini determinat de temps sinó una data "a partir" de la qual es pot produir el llançament. "Malgrat que amb les negociacions que s'havien començat semblava que s'havien aconseguit aturar tots els desnonaments de la Sareb, en començar l'estiu van saltar totes les alarmes en veure que no era així", expliquen des del col·lectiu baixmontsenyenc.
Aquest edifici del carrer Montserrat de Sant Celoni, quan es va ocupar el 2021, estava buit des de feia tretze anys i s'havia abandonat a mig construir. Ara, després de gairebé sis anys, els pisos de la Moreneta acullen persones d'edats i procedències diverses que tenen dificultats per accedir al mercat de l'habitatge o que, des de la PAHC, consideren que són víctimes del "racisme institucional" de l'Administració.
Més enllà d'oferir un sostre a les famílies vulnerables, el bloc també s'ha convertit en un punt de trobada per a "projectes populars basats en el suport mutu" i que tenen com a eix vertebrador l'autogestió i la gratuïtat. Un exemple n'és l'Escoleta Popular, un projecte educatiu autogestionat que té l'objectiu d'ensenyar en valors, fomentar el pensament crític i reforçar les relacions comunitàries amb jocs, dinàmiques, lectures, visionats i sortides. "L'Escola Popular o el Taller de Bicicletes, suposen un gran recurs per a infants i joves del poble, que sovint queden exclosos d'altres activitats en el seu dia a dia", asseguren.
Crida a la mobilització
La PAHC ha fet una crida a la mobilització popular per aturar aquest nou intent de desnonament, que té precedents el 2024, quan es va aconseguir aturar. "Després de cinc anys de negociacions amb la Sareb, que només a Sant Celoni té gairebé 100 pisos a través de l'Ajuntament de Sant Celoni, aquest 26 d'octubre comença una nova onada de desnonaments amb data oberta", afirmen.
L'objectiu dels activistes per l'habitatge montsenyencs és paralitzar els procediments de desnonament, continuar amb la negociació i regularitzar del bloc. En aquest propòsit fan pinya amb la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), una organització unitària que coordina el moviment pel dret a l'habitatge a tot el país i que defensa el dret a l'habitatge "digne i universal". "No permetrem que ells, els grans propietaris, els lobbies immobiliaris, els fons voltors, els bancs i les institucions imposin les regles del joc a costa de les nostres vides i les nostres necessitats", expressen.
Els activistes denuncien que la Sareb "vol posar al seu servei tots els recursos públics necessaris per deixar sense llar a desenes de famílies" i retornar els habitatges al mercat. "Tenim clar que els habitatges han de ser accessibles per a les classes populars i, per tant, s'han de posar al servei de les necessitats del comú", han expressat en un comunicat a NacióBaixMontseny.