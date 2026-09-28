Com serà el nou CAP de Sant Celoni?

Les obres per construir el nou Centre d'Atenció Primària de Sant Celoni començaran aquest octubre, així ho ha anunciat el consistori a través dels canals institucionals. El nou equipament s’ubicarà en uns terrenys cedits per l’Ajuntament al Servei Català de la Salut entre les vies del tren i el carrer de Girona, dins l’aparcament de La Forestal. Els treballs obligaran a restringir una part de l'espai de pàrquing i, segons van avançar el Departament de Salut i l'Ajuntament de Sant Celoni, es calcula que el centre tardarà uns tres anys a estar acabat del tot.
En concret, les noves instal·lacions ocuparan un espai de 2.506,17 metres quadrats al carrer del Comerç. L'edifici, d'estètica moderna i amb forma de lletra ela, comptarà amb planta baixa, tres plantes, quatre celoberts amb pati interior i vegetació i una presència destacada d'obertures per afavorir l'entrada de llum exterior. Es tracta d'un projecte d'Sulkin-Marchissio Arquitectes, que s'ha ocupat de fer altres projectes destacats en el món de la sanitat com l'Hospital de Viladecans, Granollers, Mataró o Felanitx i CAPs com el de Sant Boi o Sarrià.
L'equipament a Sant Celoni disposarà de 35 consultes d’atenció primària distribuïdes en diferents àrees d’atenció: Atenció no programada, Malalts respiratoris, Pediatria, Medicina general i una l’àrea polivalent amb consultes de Treballadora social sanitària i Odontologia. En aquesta línia, s'ha detallat que, a banda dels serveis habituals del CAP, el centre incorporarà també atenció a la salut mental i a la salut sexual i reproductiva, especialitats que ara es donen a Granollers. "Hem de fer un replantejament dels CAPs que s'han quedat petits per incloure-hi el conjunt de l'atenció de primer accés al ciutadà", va explicar la consellera de Salut, Olga Pané, en el marc de la presentació del Pacte de Ciutat de Sant Celoni, el passat mes de gener.
A la planta baixa és on s'ubicaran les àrees d'entrada i d'atenció no programada, que comptaran amb una sala de tractaments, una sala d'emergències i observació i quatre boxes d'extraccions. També hi haurà l'Àrea de Malats Respiratoris, amb dues consultes específiques, i la zona de pediatria, que ocuparà 166,12 metres quadrats, amb sis consultes.
A la primera planta, equipada amb ascensor, s'hi ubicaran les sales de Serveis Socials, dues consultes d'Odontologia i dues de Tocoginecologia, l'especialitat mèdica que uneix la ginecologia i l'atenció de l'embaràs, el part i el postpart. Alhora, en aquesta zona hi haurà l'Àrea de Medicina General, amb sales d'espera i la major part de les cambres d'atenció dels doctors i d'infermeria.
D'altra banda, també hi haurà espais d'activitats comunitàries i de logística interna, amb una àrea administrativa de 115, 44 metres quadrats, dues sales de treball polivalent i dos despatxos. La segona planta, en canvi, estarà íntegrament dedicada als treballadors del centre amb una sala de personal, dos vestidors i 84,94 metres quadrats dedicats a l'emmagatzematge de materials.
Centre de Salut Mental
El centre de Salut Mental, una de les novetats d'aquest equipament, ocuparà més de 330 metres quadrats a la planta baixa i comptarà amb consultes i una àrea específica d’atenció a les drogodependències. En aquest departament hi haurà atenció psiquiàtrica, psicològica i un espai de cura i dispensació de metadona, un medicament opioide sintètic que s'utilitza principalment com a tractament de manteniment per a l'addicció a altres opioides i com a analgèsic potent per al dolor intens. L'àrea de Salut Mental també disposarà de sis despatxos de visita, dues sales d'infermeria i espais dedicats a reunions, teràpia grupal i treballadors socials.
Els interrogants: el pàrquing i l'Hospital
El batlle de Sant Celoni, en declaracions a NacióBaixMontseny, ha valorat molt positivament l'inici proper dels treballs de construcció, que suposen "un pas endavant" per a la l'assistència sanitària a la capital montsenyenca. Valhonesta, també va explicar a aquest diari que hi ha "negociacions en marxa" per disposar d'una alternativa de pàrquing al centre del poble, després que el CAP ocupi bona part de l'aparcament de La Forestal. De moment, però, no s'han fet públiques amb quines ubicacions s'està treballant.
Pel que fa a les instal·lacions actuals del CAP, situades a l'Hospital de Sant Celoni, el document del Pacte de Ciutat determina que s'hi planificarà l’ampliació del centre hospitalari. "En els pròxims temps transformarem el concepte dels hospitals tenint en compte les tecnologies que arriben", va explicar la consellera Pané. El director de l'Hospital, José Antonio Neguillo, i la consellera, en aquest sentit, van remarcar la importància del Pla Director de l'Hospital com a mitjà per detectar les necessitats del centre. "És vital concretar quina cartera de serveis hi haurà a l'hospital per definir els usos que tindrà l'espai de l'ampliació", va afirmar Neguillo.