Sant Celoni firma un nou conveni pel dret a l'aigua de les persones vulnerables

Sant Celoni ha firmat un nou conveni per garantir l'accés a l'aigua a les persones vulnerables. L'Ajuntament ha firmat aquest acord de col·laboració amb l’empresa concessionària del servei municipal d'aigua, Veolia, amb l'objectiu de "combatre la pobresa energètica" i "reforçar la protecció" de les persones i famílies que tenen dificultats per fer front al pagament de les factures de l’aigua. La signatura dona continuïtat a l’acord iniciat el 2016 i que ha permès cobrir més de 130 factures i atendre prop de cinquanta famílies de la capital montsenyenca.
El conveni preveu que es posi en marxa un Fons de Solidaritat que permetrà assumir totalment o parcialment deutes derivats de factures d’aigua de persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial. Els Serveis Socials municipals seran els encarregats de valorar les situacions de vulnerabilitat i, quan correspongui, emetre els informes necessaris per accedir al Fons. "Es valorarà cada cas de manera individual, ja que cada situació és única. S’analitzarà la situació de cada persona o família i el seu grau de vulnerabilitat per determinar si compleix els requisits per poder beneficiar-se del fons.", ha explicat a NacióBaixMontseny Míriam Teruel, regidora de Comunitat, Serveis Socials i Necessitats Habitacionals.
Alhora aquest conveni també té per objectiu consolidar la coordinació entre l’Ajuntament i l'empresa per agilitzar l’accés a tarifes socials, bonificacions, ajornaments i fraccionaments de pagament. Segons dades del consistori, Veolia i l'Ajuntament destinaran 8.000 euros anuals a aquesta finalitat i, a més, s'hi sumarà una dotació extraordinària de 5.000 euros durant el primer any per ampliar el suport a les famílies que tinguin més necessitat.
El conveni té una durada de quatre anys i es va firmar el passat dijous 17 de setembre a la sala de plens per l'alcalde Eduard Vallhonesta i la directora de Veolia al Vallès Oriental, Berta Trillo. L'empresa Veolia és una multinacional francesa que es defineix com a "líder" en serveis mediambientals per a la gestió d'aigua, residus i energia. Aquesta empresa comercialitza els serveis a Ajuntaments, comunitats locals i empreses i, segons dades de Veolia, té més de 163.000 treballadors als cinc continents.