El Baix Montseny consolida la política lingüística: «El català és una prioritat»

Els pobles del Baix Montseny continuen sent pioners en la defensa del català. Aquest mes de juny Llinars del Vallés ha constituït el plenari del Consell Municipal per la Llengua Catalana, un òrgan de participació ciutadana que vol impulsar iniciatives per fomentar l'ús social del català en tots els àmbits de la vida quotidiana. Aquesta iniciativa llinassenca, se suma a les regidories específiques per a la promoció del català a Sant Celoni i Sant Esteve de Palautordera i també a la de Santa Maria de Palautordera, que a finals d'aquest estiu farà un any.
En una primera sessió del Consell Municipal per la Llengua Catalana de Llinars s’ha creat i constituït el plenari, a més, s'ha fixat que el consell es reunirà els mesos d’octubre i maig. A la segona sessió s’ha format la comissió permanent, que està integrada amb representants de cadascun dels sectors de la vila que trobaran els mesos d'octubre, febrer i abril. També s’han constituït grups de treball en diversos àmbits amb la voluntat de fer una diagnosi concreta i elaborar propostes d'actuació.
Segons ha informat l'Ajuntament, les accions es volen tirar endavant tant en cultura, esports, educació com al comerç. Les persones que integraran aquests òrgans es designaran al plenari del setembre. La tinent d’alcalde Mònica López ha destacat que amb aquest pas Llinars es converteix “en un dels pocs municipis que ha constituït un òrgan de participació en aquest àmbit”. "Vetllem per una representació plural per saber què passa en els esports, la cultura, la joventut i els carrers del nostre poble i poder actuar”, afirma.
El català, un element fonamental de la identitat
Santa Maria de Palautordera està entre els municipis montsenyencs que compta amb una regidoria de política lingüística. En concret, la de Palau es va fundar el setembre de 2025 i se n'ocupa Oriol Amargant, que també és regidor de Comunicació, Transparència i Bon Govern. Aquesta regidoria de l'Ajuntament encara té molta feina per fer, però Marc Gallardo, actual regidor de cultura i futur cap de llista de Junts per Palautordera, considera que ha de ser un dels punts que el municipi hauria de consolidar de cara als pròxims mandats. "Creiem que era una necessitat fonamental davant la davallada de l'ús social del català en tots els àmbits", assegura Gallardo.
L'equip de govern considera que el català "és un element fonamental" de cohesió social i d'identitat col·lectiva, i vol apostar per desenvolupar accions que "contribueixin a garantir-ne la presència en tots els àmbits de la vida municipal". "Estem tractant l'ús lingüístic en l'àmbit local, que estigui tan en el funcionament intern com en els contractes", explica Oriol Amargant.
La regidoria també vol treballar conjuntament amb els centres educatius, les entitats i el teixit associatiu del municipi per promoure el català i reforçar els vincles de convivència i participació ciutadana. Aquesta àrea, segons han informat, també té com a objectiu reforçar la difusió de la cultura i les tradicions catalanes al municipi. "La llengua és identitat i és país. Ara estem posant les bases d'aquesta regidoria, però la voluntat és que es converteixi en un eix per organitzar activitats i dinàmiques com ja fan altres pobles amb iniciatives semblants", diu Gallardo.
La regidoria palauenca ja va col·laborar activament amb la campanya "El català amb tu" de Batega, que el passat 2025 tenia l'objectiu de contribuir a la normalització del català fomentar-ne l’ús habitual en comerços, entitats esportives i culturals, tant en l’atenció al públic com en les activitats internes. La van aprovar els ajuntaments de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor, Montseny i Sant Esteve de Palautordera. Alhora, van secundar-la 36 associacions, clubs esportius, entitats de cultura popular i negocis, que es van comprometre a utilitzar el català activament i a facilitar que més persones l’aprenguin i el facin servir en el dia a dia.