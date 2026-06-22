Albert Nogueras d'ERC Vilalba, nou conseller comarcal al Vallès Oriental

El regidor d'Esquerra Republicana Albert Nogueras s'ha incorporat com a nou conseller comarcal dels republicans al Vallès Oriental, després de la renúncia del també montsenyenc, Ignasi Martínez, alcalde d'ERC a Tagamanent. Martínez, s'ocupava de l’àrea de Productes de la Terra, que es dedica a gestionar el cens d'empreses agroalimentàries, promocionar el consum de proximitat i impulsar la recuperació de varietats locals singulars.
ERC també ocupa la vicepresidència primera del Consell Comarcal amb l’alcalde de Martorelles, Marc Candela, que va resultar d'un curiós pacte multipartit entre socialistes, republicans, Junts i Comuns a les darreres eleccions municipals de 2023.
Nogueras és regidor de l'equip de govern a l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, municipi on resideix i on va néixer el 23 de juny de 1995. El 2024 va ser escollit com a candidat de la comarca a la candidatura republicana a les eleccions europees del 9 de juny. Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha desenvolupat la seva activitat principalment a l'administració pública. Entre els seus càrrecs més recents destaca el de tècnic superior al Gabinet del conseller del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.
Anteriorment, va ser tècnic superior a l'Àrea d'Organització del Departament de la Presidència, així com administratiu a l'Ajuntament del Masnou i al Gabinet del conseller de Territori i Sostenibilitat. En l'àmbit acadèmic, és graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració (2017) i compta amb dos màsters: un en Gestió Pública (2018) i un altre en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol (2022).