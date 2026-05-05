Cardedeu, «municipi lliure dels exèrcits i l'OTAN»

Cardedeu s'ha proclamat Municipi per la Pau, lliure de l’OTAN i dels exèrcits espanyol i francès i compromès amb el dret a l’autodeterminació dels pobles, així s'ha votat al darrer ple municipal amb una moció presentada per la CUP. Amb l'aprovació d'aquest text la vila s'ha compromès a "defensar activament" la resolució pacífica dels conflictes, la desmilitarització i la promoció d’una cultura de pau i solidaritat. El text s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC i la CUP, l'abstenció de Junts. El PSC i Gent pel Canvi, en canvi hi han votat en contra.
La moció s'ha presentat davant les "conseqüències de l’imperialisme" que pateixen nombrosos pobles del món amb ocupacions militars, violència i bloquejos econòmics, un ordre mundial que perjudica les nacions sense estat com Palestina i que titllen de "profundament injust". El document assenyala com a principals responsables els Estats Units i Israel amb l’OTAN al capdavant amb la "complicitat o subordinació de la Unió Europea". "Aquest escenari, lluny de garantir la seguretat dels pobles, està provocant un empitjorament de les condicions materials de vida de la classe treballadora arreu, així com una retallada de drets socials i democràtics", expressen.
En aquesta línia, la moció fa referència a la "pertinença forçosa" dels Països Catalans a l'OTAN amb la presència d’infraestructures militars dels exèrcits espanyol i francès i de l’aliança atlàntica, com el quarter general de Bétera. "La participació de l’Estat espanyol en aliances militars i la normalització de l’exèrcit en l’àmbit educatiu i social contribueix a banalitzar la guerra, a reforçar el domini dels estats espanyol i francès sobre el nostre poble, a erosionar la sobirania popular i a consolidar un model de seguretat basat en la militarització", asseguren.
La moció afirma que els consistoris tenen la responsabilitat de defensar activament "la pau, la justícia global i la sobirania dels pobles" i reclamen que el món local no pot resultar aliè al panorama mundial. D'acord amb aquesta idea, Cardedeu s'ha declarat "territori lliure de l’OTAN i dels exèrcits espanyol i francès" i rebutja la presència, la col·laboració o la promoció d’activitats vinculades a aquestes organitzacions en l’àmbit municipal.
Alhora, ha manifestat el compromís del municipi amb el dret d’autodeterminació dels pobles "com a condició imprescindible per a una pau justa i duradora" i s'ha proclamat com a municipi "antiimperialista" que condemna "explícitament els genocidis i les agressions militars que vulneren els drets humans i el dret internacional".
Cardedeu demana a l'Estat sortir de l'OTAN
El ple municipal, doncs, ha instat al govern espanyol a reduir la despesa militar, posar fi al comerç d’armes amb països en conflicte, retirar qualsevol participació en operacions militars de caràcter imperialista. Més enllà d'això, amb aquest acord, que es traslladarà al govern de l'Estat i la Generalitat, Cardedeu demana sortir de l'OTAN i "respectar el dret d’autodeterminació dels pobles que avui pertanyen forçosament a l’Estat". A més també s'han demanat polítiques actives de foment de la pau amb programes educatius i de sensibilització i més suport a les iniciatives del poble "que treballin en la defensa dels drets humans i la cooperació entre pobles".