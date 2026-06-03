Els independents de Riells Som Equip presenten nou candidat

El partit independent SOM Equip de Riells i Viabrea ha presentat nou cap de llista per a les eleccions municipals de 2027. La formació política, en un comunicat a NacióBaixMontseny, ha explicat que "inicia una nova etapa" amb un relleu al lideratge, que passa de Núria Faucha a Jordi Bassi, que aquest mandat ja ha estat regidor al grup municipal. "Aquest canvi respon a la voluntat del grup de continuar treballant des d’una visió col·lectiva, on les responsabilitats es comparteixen i es renoven periòdicament", han explicat.
Fins ara, Núria Faucha ha exercit com a cap d’equip en "una etapa intensa de consolidació i feina a l’oposició". Des del partit han volgut reconèixer la seva dedicació i esforç i, alhora, han explicat que el pas al costat de Faucha respon a "motius personals després d’aquests anys de responsabilitat". El nou lideratge amb Jordi Bassi, asseguren, no implicarà cap modificació en el projecte ni en la línia de treball, sinó que té la voluntat de reforçar la idea fundacional del projecte. "Som un grup de persones compromeses que treballen conjuntament pel municipi, sense personalismes", expliquen.
Des de la formació destaquen que els relleus formen part de la seva manera d’entendre la política. "Va de sumar esforços, repartir responsabilitats i garantir la continuïtat del projecte amb noves energies", afirmen. A la premsa gironina, aquest mes de febrer, SOM Equip va acusar el govern de Riells d'ERC de "no tenir en compte la gent del poble" i es va queixar d'una manca d'escolta de les seves propostes al ple. “Això, entenc, respon més a una estratègia política que no pas a una valoració real de les propostes que nosaltres presentem”, va afirmar Núria Faucha en declaracions a El Punt Avui.
Jordi Bassi Argemí (Riells i Viabrea, 1977) és tècnic en Hostaleria i Turisme format a l'Escola d'Hostaleria i Turisme Sant Narcís de Girona i ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional en el sector de la restauració. Va treballar durant 13 anys al restaurant Grions de Sant Feliu de Buixalleu i, des de fa gairebé dues dècades, gestiona el Bar Restaurant Bamassa de Sant Celoni juntament amb la seva parella. Casat i pare d’un fill, ha mantingut una estreta vinculació amb la vida associativa del municipi, especialment a través del Club Riells i Viabrea, del qual ha format part de la junta directiva i on continua col·laborant.
SOM Equip forma part d'Independents de la Selva (IdSelva), una coalició política municipalista de la comarca de la Selva que agrupa diverses formacions locals i que ja compta amb dues alcaldies al Baix Montseny, Arbúcies i Sant Hilari. El projecte, que es presenta amb el propòsit de prioritzar la gestió local i les necessitats dels veïns "per sobre de les ideologies de partits tradicionals", continua en expansió i ja ha anunciat que es presentarà també a Hostalric el 2027. Més enllà dels municipis montsenyencs, els independents selvatans tenen presència activa tant a la Diputació de Girona com al Consell Comarcal de la Selva.