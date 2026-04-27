Acaben les obres d'il·luminació del carril bici entre Riells i Breda

Les obres del projecte d’instal·lació de l’enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda han acabat aquest mes d’abril. Aquesta actuació, emmarcada en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) de la Selva interior, ha permès dotar de millor visibilitat i seguretat aquesta via entre els dos municipis.
L’objectiu principal de les obres ha estat promoure una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, fomentar l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu, tant per part de la ciutadania com dels visitants. L’actuació, impulsada pel Consell Comarcal de la Selva ha tingut un cost total de 118.597,96 € (IVA exclòs) i ha consistit en la instal·lació d’un sistema d’il·luminació eficient mitjançant balises baixes al llarg del recorregut.
Aquest nou sistema minimitza l’impacte ambiental gràcies a l’ús de tecnologia de baix consum. Segons la consellera de turisme del Consell Comarcal Jennifer Pérez, aquesta actuació suposa un pas endavant en seguretat, modernització i sostenibilitat. "Actuacions com aquesta són claus per incrementar l’ús de la via durant tot l’any, afavorir hàbits de vida saludables i reduir la dependència del vehicle privat en els trajectes entre municipis”, ha expressat.
La iniciativa vol impulsar l’oferta turística sostenible de la comarca i facilitar la descoberta de l’entorn natural i cultural de la zona. Aquesta actuació forma part del projecte “PSTD la Selva interior”, que té com a objectiu potenciar els recursos naturals i patrimonials del territori per consolidar una oferta de qualitat, diversificada i complementària del turisme del litoral.
El projecte consta de disset actuacions centrades en el turisme actiu, la digitalització i la promoció del patrimoni. El pressupost global concedit ascendeix a 2.818.170 d’euros, amb un cofinançament del 100% per part dels fons Next Generation EU (NGUE).