Obre les portes el nou CAP d'Hostalric: un edifici «model» per Catalunya

Aquest dilluns 27 d'abril obre les portes el nou CAP Hostalric, un equipament que vol reforçar l’atenció sanitària de proximitat al municipi i al seu entorn. L'edifici, que va començar les obres el maig de 2024, destaca especialment per una aposta decidida per la sostenibilitat i l’eficiència energètica. El nou CAP ha suposat una inversió de 3,4 milions d’euros i s’ha ubicat al carrer Sieira Sanmartín, en una parcel·la cedida per l’Ajuntament.
El nou equipament substituirà l’actual edifici del carrer Major, que ha tancat definitivament les portes aquest diumenge. L'activitat al nou centre ja ha començat, però al llarg de tota la jornada de dilluns només s’atendran urgències. A partir de dimarts, es començarà a fer també activitat programada. L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, va valorar molt positivament la decisió de renovar aquest nou equipament "per millorar l'atenció sanitària" de la població. "Estem molt agraïts a la Generalitat per apostar per fer un edifici pioner a Catalunya en matèria de sostenibilitat, i estem convençuts que serà un gran benefici per a tots els veïns i veïnes d’Hostalric”, va declarar a través dels canals institucionals.
El projecte s’ha dut a terme fent una aposta per solucions bioclimàtiques i constructives que redueixen l’impacte ambiental i milloren el confort dels usuaris i professionals. En aquest sentit, el nou CAP, dissenyat pels despatxos L&L Arquitectura i Anna Prats - Joan Valls arquitectes, s’ha concebut com un edifici pilot per al disseny i la construcció de centres de salut més respectuosos amb el medi ambient a Catalunya. La inauguració del nou cap arriba en un bon moment per als serveis sanitaris d'Hostalric com a centre de referència, que incorporarà "per motius tècnics" l'ambulància que, fins ara, es trobava a Breda.
Reducció de la demanda energètica
Un dels aspectes més rellevants és la reducció de la demanda energètica de l’edifici. S’han millorat notablement els nivells d’aïllament tèrmic, superant els estàndards habituals: fins a un 40% més a les façanes i un 60% a la coberta. Això, combinat amb sistemes de ventilació natural i creuada, juntament amb l’ús de ventiladors de sostre, permetrà que durant bona part de l’any el centre funcioni sense necessitat de climatització artificial.
El CAP incorpora un sistema de renovació d’aire inspirat en els anomenats “pous canadencs”, que aprofita la temperatura del subsòl per temperar l’aire abans que entri a l’edifici. Això contribueix a mantenir unes condicions interiors confortables amb un consum energètic molt menor.
El projecte ha posat especial atenció en l’eficiència dels sistemes i en la gestió dels recursos. El nou CAP disposa d’il·luminació natural a totes les estances, a través de les façanes i dels patis interiors, a més de comptar amb una pèrgola fotovoltaica que produeix electricitat, sistemes d’il·luminació amb sensors, mecanismes d’estalvi d’aigua i espais adaptats per a la mobilitat sostenible, com aparcaments per a bicicletes i punts de càrrega per a vehicles elèctrics. L’edifici també compta amb sistemes d’aprofitament d’aigua de pluja per regar la vegetació.
Des del punt de vista funcional, el CAP també incorpora solucions que milloren l’experiència dels usuaris i faciliten el manteniment. La construcció de dues galeries tècniques soterrades ha permès prescindir dels habituals ces rasos a les consultes, per facilitar l’accés a les instal·lacions sense interferir en l’activitat assistencial.
Propostes ambientals més exigents
L'edifici també té la voluntat d’obtenir la certificació ambiental BREEAM, una de les més exigents a nivell internacional. Aquest mèrit avalua aspectes com l’impacte ambiental de la construcció (procedència dels materials, transport o reciclatge de residus), el control de l’entorn (vegetació, recollida d’aigües pluvials, aparcament de bicicletes, càrrega de cotxe elèctric) i el control dels sistemes actius proposats per a les instal·lacions: sistemes eficients de climatització, plaques fotovoltaiques, baix consum hídric, enllumenat amb sensors i detectors.
L’edifici consta d’uns 1.112 metres quadrats de superfície construïda i 12 consultes sanitàries (medicina, infermeria, odontologia, pediatria i obstetrícia i ginecologia), una sala de tractaments i dos boxs polivalents. A més, també compta amb una àrea administrativa amb despatxos i sales de treball polivalent, àrea de personal amb vestidors, sala de personal, una àrea d’activitats comunitàries amb sales per a grups i una zona de magatzem.
Un edifici que havia quedat petit
El CAP que ja ha tancat les portes estava situat en un edifici municipal al centre del poble i sense capacitat de creixement. L’accessibilitat al CAP, tant pels usuaris com pels professionals, era complicada a causa de les característiques del nucli urbà. A més, l’augment poblacional dels darrers anys i la incorporació dels nous perfils d’atenció primària han fet necessari disposar d’un equipament "més ampli i confortable".
El CAP Hostalric està gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i forma part de l’àrea bàsica de salut de Breda-Hostalric, que dona servei a 13.400 persones. És el centre de referència pels usuaris dels municipis d’Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu i pels de Massanes.