«M'he fet creient a través de l'art»: un pintor acaba els frescos «bizantins» d'Hostalric

L'església parroquial de Santa Maria dels Socors d’Hostalric ja compta amb uns nous frescos d'inspiració bizantina a les tres capelles de l'esquerra de l'entrada. El projecte pictòric del pintor Joan Carles Osuna s’ha culminat amb el quart i últim mural, la Nativitat, situat en una de les capelles del temple que ja comptaven amb l’Anunciació a Maria, la Presentació de Jesús al Temple i el Baptisme de Jesús. La inauguració del mural va tenir lloc el passat diumenge 8 de febrer, en un acte que va incloure la benedicció per part del bisbe de Girona, Octavi Vilà, amb l’acompanyament de mossèn Joan Triadó.
La nova pintura, dedicada a la Nativitat, s’inscriu dins aquest conjunt litúrgic d'estil bizantí. Com les tres intervencions anteriors, ocupa una superfície de 13 metres quadrats i està realitzada directament sobre el mur. Abans de pintar s'havien preparat les parets per deixar la pedra neta i es va haver de reubicar part del cablejat elèctric. La capa pictòrica s'ha dut a terme amb la tècnica del tremp a l'ou, emprant pigments naturals, oli de llinosa, ous, vinagre i pa d'or.
La iniciativa la va impulsar el Projecte Murals Hostalric que tenia per objectiu la realització d'un programa iconogràfic que volia completar el mural del Baptisme, que ja estava pintat. Per fer-ho possible, es van organitzar diversos concerts solidaris destinats a recaptar fons, que s’han sumat a les aportacions voluntàries de persones i entitats que hi han confiat. "Amb la benedicció de l'últim mural, per fra Octavi bisbe de Girona, es dona per conclòs el projecte pictòric. Tots els que hi hem participat d'una manera o altra, volem agrair la feina feta per Joan Carles Osuna, l'artista", han expressat des del Projecte.
El bisbe també va expressar el reconeixement a tots els col·laboradors que hi han donat suport, especialment a la Comissió pel Projecte Pictòric d’Hostalric, a l’Associació pel Patrimoni Històric d’Hostalric i a l’Ajuntament. L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, ha valorat molt positivament la culminació de l'obra i ha volgut fer patent el compromís del poble amb els artistes. "L’art a Hostalric s’expressa de moltes maneres diferents i avui hem conegut l’última de la mà del pintor Juan Carlos Osuna", ha explicat.
Un pintor autodidacte
Juan Carlos Osuna ha explicat al Bisbat de Girona que va començar la seva carrera com a pintor de manera autodidàctica a partir de la seva afició per l'art medieval, compartida amb la seva dona. "A través del programa Signes del Temps de TV3 vaig descobrir un curs d'iconografia bizantina a Poblet", explica. El primer dels murals, el Baptisme de Jesús, doncs, va sortir a partir de les tècniques va aprendre, sempre amb la tècnica del tremp a l'ou que, assegura "no li ha fet perdre gens el temps" i li "ha donat vida".
Alhora, Osuna, assegura que ha intentat incorporar elements propis d'Hostalric en les pintures. "He procurat que l'art bizantí sigui d'Hostalric i he intentat posar elements autòctons d'aquí, com la torre del campanar", ha explicat al Bisbat de Girona. Osuna diu que el procés per pintar els frescos ha estat introspectiu i emocionant. "He plorat i he patit molt, però la meva manera d'expressar l'espiritualitat és fent això", ha declarat. En aquesta línia, explica que ha "conegut la fe profunda" a través de l'art. "No pinto perquè sigui creient, m'he fet creient a través de l'art", afirma.