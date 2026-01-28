Dos detinguts a Hostalric per estafar 5.000 euros a un taxista en un trajecte a Lisboa

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Hostalric dos homes de 50 i 23 anys per estafar uns 5.000 euros a un taxista, que els va portar de Barcelona a Lisboa. Els dos arrestats van agafar el taxi i van dir-li al conductor que havien perdut la cartera i que no podien pagar per avançat, però que li farien una transferència. Un cop iniciat el trajecte entre la capital catalana i la portuguesa, el taxista va haver d'assumir diverses despeses durant el viatge, amb el pretext que els dos clients no tenien la cartera i, per tant, no podien afrontar el cost del qual anaven comprant. Mentrestant, un dels arrestats li mostrava captures de pantalla, simulant que li feien transferències, per tal que el taxista prosseguís el viatge.
Un cop van arribar a Lisboa, els dos sospitosos van marxar sense pagar i el conductor va haver de tornar cap a Barcelona sense cobrar. L'home va denunciar-ho als Mossos d'Esquadra que van iniciar una investigació per intentar trobar els dos homes. Al cap de poc, els sospitosos van demanar un servei des de l'aeroport del Prat de Barcelona fins a Perpinyà, però, finalment, van dir que es trobaven a Hostalric.
La investigació de la policia va permetre localitzar i els Mossos van preparar un dispositiu per poder arrestar els dos homes que pretenien anar amb taxi fins a Perpinyà. El dia 13 de gener, pels volts de tres quarts de sis de la tarda, els agents van arrestar els dos sospitosos, un dels quals té antecedents, alguns per fets similars a Alacant i València.
El total del viatge que no va cobrar el taxista, més tot el que va pagar en forma de despesa puja aproximadament uns 5.000 euros. L'endemà de ser arrestats, els dos sospitosos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners, per respondre per un delicte d'estafa.