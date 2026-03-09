L'independentisme juvenil s'aplega a Sant Celoni en la primera assemblea de l’AJC

La Rectoria Vella de Sant Celoni ha acollit aquest cap de setmana la primera Assemblea General de l’Assemblea de Joves de Catalunya, una organització juvenil vinculada a l'ANC. L'acte estava pensat com un espai de debat, participació i organització per "seguir endavant, lluitant per la independència de Catalunya" des de l'àmbit juvenil. L'Assemblea General va comptar amb la presència dels copresidents, Pau Pacheco i Martí Vilalta, així com la vicepresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Nohemí Zafra.
L'organització ja compta amb sucursal pròpia al Vallès Oriental, que s'ha coordinat amb l'ANC Sant Celoni per dur a terme aquesta primera Assemblea General. "És un dia que marca un abans i un després dins l'independentisme, on es demostra la implicació i la fam que té el jovent per lluitar i defensar la nostra nació oprimida", han expressat a través de les xarxes socials.
Es tracta del segon acte de l'organització política al Baix Montseny, després de la confrontació davant d'una paradeta de VOX a Hostalric, on els militants independentistes van fer patent el seu rebuig a la ultradreta. Una acció que, afirmen, va fer plegar "una hora abans" els militants del partit espanyolista. El mateix dia també van desplegar una estelada de grans dimensions a les muralles del Castell d'Hostalric.
L’Assemblea de Joves de Catalunya va encapçalar les protestes del passat 11 de setembre a Barcelona, que va destacar per la gran afluència de joves. També han participat en altres concentracions convocades per l'ANC i van tenir veu pròpia a la XIV Assemblea General Ordinària sota el lema “Som independentisme. Som acció. Som Assemblea”, que va servir per cloure el mandat del Secretariat Nacional que lidera l’entitat independentista des del 2024 fins a les eleccions que se celebraran del 14 al 18 d’abril.
L’Assemblea de Joves de Catalunya es va presentar com una entitat juvenil que "tot just està començant a caminar, amb moltes ganes i molta il·lusió”. “El jovent hi és. Ens importa la llengua, la cultura, la terra i el futur que ens espera”, va declarar Pacheco.