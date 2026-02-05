Convoquen una concentració contra Aliança Catalana a Arbúcies

El col·lectiu Arbúcies Antifeixista ha fet una convocatòria el pròxim diumenge 8 de febrer a la plaça de la vila d'Arbúcies en senyal de rebuig per la presència d'Aliança Catalana a la vila. El partit d'ultradreta, segons han avançat a les xarxes, té previst posar una paradeta propagandística al poble, com ja havien fet en una ocasió anterior, en la qual va presentar-s'hi la líder del partit, Sílvia Orriols. La mobilització arriba en un cap de setmana actiu per a l'esquerra independentista baixmontsenyenca, que dissabte 7 a la tarda presentarà nou nucli d'Arran a Sant Celoni.
La darrera visita d'Aliança Catalana a Arbúcies va estar marcada per la confrontació i la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que va fer un fort desplegament, una circumstància que no es va produir el passat cap de setmana a Breda ni en la seva visita a Sant Hilari Sacalm. Aquest cop, els antifeixistes arbuciencs es presentaran a la cita sota el paraigua de l'organització Arbúcies Antifeixista, que aplega militància de l'esquerra independentista, de col·lectius feministes i d'entitats ecologistes, que tenen molt de pes entre el teixit associatiu arbucienc.
"No permetrem que el feixisme prengui els carrers amb total impunitat per difondre discursos d'odi que l'únic que pretenen és dividir la població i atacar els sectors més vulnerables, en comptes d'apuntar a les elits com a vertaders culpables de la precarietat", han expressat els antifeixistes a les xarxes socials. Alhora, han apuntat la necessitat de no "normalitzar el racisme, la xenofòbia i el feixisme", en aquesta línia, han fet una crida a sortir als carrers "per la cohesió social i la dignitat".
L'organització antifeixista arbucienca ha nascut amb la voluntat de ser part activa en la lluita contra els discursos de l'odi en un municipi on la població d'origen estranger representa un 22,87%.“Des d’Arbúcies Antifeixista ens mantenim ferms en la voluntat de plantar cara a tota expressió feixista. Continuarem omplint els carrers per denunciar qualsevol forma de discriminació per motius d’origen, color de pell, gènere o orientació sexual”, van expressar a NacióBaixMontseny.
Multes i assetjament
La convocatòria arriba després que Arbúcies Antifeixista denunciés en un comunicat la persecució d'alguns dels seus membres per part de simpatitzants d'Aliança Catalana i fes públiques diverses situacions en què, asseguren, s'ha intentat vulnerar la llibertat d'expressió i el dret a manifestació a la vila. A més, van explicar que un dels militants del col·lectiu antifeixista ha estat multat per, presumptament, "organitzar" la darrera concentració de rebuig a la formació d'ultradreta amb un import de 200 euros. "Malgrat aquesta sanció, continuarem confrontant els discursos de l'odi al nostre poble, no s'ha de normalitzar la presència d'aquests col·lectius", han avançat.