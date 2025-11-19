Una multa i assetjament per protestar contra Aliança Catalana a Arbúcies

La plataforma arbucienca Arbúcies Antifeixista ha denunciat en un comunicat la persecució d'alguns dels seus membres per part de simpatitzants d'Aliança Catalana i ha fet públiques diverses situacions en què, asseguren, s'ha intentat vulnerar la llibertat d'expressió i el dret a manifestació a la vila. Un dels militants del col·lectiu antifeixista, de fet, ha estat multat per, presumptament, "organitzar" una concentració de rebuig a la formació d'ultradreta a Arbúcies el passat 23 de febrer.
El comunicat, que s'ha difós a les xarxes d'Arbúcies Antifeixista l'han firmat Alerta Solidària, la CUP Arbúcies, l’Ateneu Popular l’Arboç, Aigua Clara, l’ACCSA, ERC Arbúcies, l’Associació de Dones Salam, Consell per la República Arbúcies, l’Assemblea Nacional Catalana d’Arbúcies i Òmnium Selva Interior. Onze entitats arrelades a la comarca que han condemnat els discursos de la formació ultradretana. "Volem donar el nostre suport i escalf a les persones que pateixen la repressió en primera persona, i condemnem amb fermesa tant els discursos d’odi d’Aliança Catalana com la repressió policial contra les persones organitzades", han expressat.
Una multa per protestar
Arran de la visita de la líder d'Aliança Catalana a Arbúcies, Sílvia Orriols, el passat 23 de febrer, diversos col·lectius van convocar una manifestació de rebuig als carrers del poble, que ja s'havien guarnit amb pancartes antifeixistes. Per a sorpresa dels manifestants, però, van trobar-se el poble “militaritzat” amb sis furgons dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra, que van perimetrar la paradeta on es trobava la líder d'ultradreta. "Era una concentració antifeixista pacífica contra el discurs d’odi i la discriminació envers la població immigrant del poble", exposen des del col·lectiu.
Mesos més tard, una persona militant de l'esquerra independentista va rebre una multa per, presumptament, “organitzar” aquesta mobilització. La persona afectada ha desmentit a NacióBaixMontseny que fos responsable de l'organització de la protesta i ha declarat que va ser una iniciativa col·lectiva impulsada per persones anònimes. En aquest sentit, assegura que ha estat "el cap de turc" per la seva extensa trajectòria en el moviment antifeixista.
La multa ha estat de 200 euros i, segons han explicat des d'Arbúcies Antifeixista ja han iniciat els tràmits per recórrer la sanció amb l'ajuda d'Alerta Solidària, una organització antirepressiva independentista que dona suport legal i jurídic a detinguts i encausats per participar en accions i mobilitzacions polítiques. "Malgrat aquesta sanció, des d'Arbúcies Antifeixista continuarem confrontant els discursos de l'odi al nostre poble, no s'ha de normalitzar la presència d'aquests col·lectius", han avançat.
Retirar una pancarta de «puta Espanya»
En el comunicat que han fet públic a les xarxes, el col·lectiu antifeixista ha denunciat que una persona, durant les enramades d'Arbúcies, hauria denunciat a la Policia Local la presència d'una pancarta amb el missatge “Puta Espanya” en una façana particular i n'hauria demanat la retirada.
“Un membre d’Aliança Catalana d’Arbúcies, que a més és Mosso d’Esquadra, va avisar la policia municipal per exigir que es retirés una pancarta on es llegia “Puta Espanya”, i va reclamar que la catifa de flors de l'Ateneu 's’hauria d’haver prohibit'", diu textualment el comunicat conjunt de les onze entitats del Baix Montseny.
Aquest fet, expliquen, va causar la indignació dels veïns que confeccionaven la catifa, que van manifestar la seva disconformitat amb crits de “fora feixistes dels nostres carrers!” durant la celebració de la festivitat.
Assetjament als antifeixistes
Després de l'incident amb la pancarta diuen que "la repressió es va intensificar" contra el col·lectiu antifeixista i que dos membres "van ser assetjats, insultats i públicament assenyalats a la pàgina de Facebook Arbúcies Crida". Una de les persones afectades, ha explicat a aquest diari que la qüestió va arribar a prendre dimensions “molt preocupants” quan, fins i tot, van compartir detalls de la seva vida quotidiana al poble.
Des d'Arbúcies Antifeixista també denuncien la presència de patrulles policials en les últimes concentracions al poble, com les que es van fer en suport al poble palestí. "Van aparèixer per identificar diverses persones de manera arbitrària”, afirmen. Alhora, el col·lectiu assegura que això respon a una “voluntat clara d’intimidar les persones organitzades i de silenciar tota dissidència”.
L'organització antifeixista preveu actes pròximament a la vila i ha reiterat la voluntat de ser part activa en la lluita contra els discursos de l'odi. “Des d’Arbúcies Antifeixista ens mantenim ferms en la voluntat de plantar cara a tota expressió feixista. Continuarem omplint els carrers per denunciar qualsevol forma de discriminació per motius d’origen, color de pell, gènere o orientació sexual”, han expressat.