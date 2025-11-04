Marina Cuberta, nova regidora de Junts a Sant Celoni

Marina Cuberta Galobardas, de Junts per Sant Celoni la Batllòria, ha pres possessió com a nova regidora del grup municipal a l'Ajuntament en el ple de dijous 30 d'octubre. L'entrada de Cuberta arriba després de la renúncia de Jofre Jovellar el passat 25 de setembre "per motius personals", que també va deixar buit el càrrec de president del Consell de Poble de la Batllòria, l'òrgan d'autogovern del nucli de població.
Durant la presa de possessió del càrrec Cuberta ha manifestat el seu compromís amb Sant Celoni i la Batllòria més enllà de la declaració formal, que implica un jurament per la Constitució i el rei de l'estat espanyol. "El sí que vull prometre i jurar de tot cor és el meu compromís amb el poble i també amb Catalunya", ha declarat.
En aquesta línia, ha expressat la voluntat de "fer tot el que pugui" dins de les seves "competències i facultats" per millorar el poble i el país. "Per una vila i una Catalunya políticament més competent, socialment més justa i econòmicament més pròspera. Tot per contribuir a un major benestar global així com a un major orgull de poble i de país", ha expressat.
Marina Cuberta és una batllorienca i molt vinculada al teixit social celoní i, segons han informat des de Junts per Sant Celoni, treballa en la gestió de compravenda de maquinària industrial en una multinacional alemanya amb seu a Girona. Alhora, el grup municipal de Junts ha celebrat la nova incorporació. "Estem molt contents de poder comptar amb el seu dinamisme, compromís i valors, que reflecteixen aquell esperit de “sempre a punt” que va aprendre al cau i que ha convertit en el seu lema de vida", han comunicat a través de les xarxes socials.