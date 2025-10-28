Festa de Sant Martí de Sant Celoni 2025: tota la programació

Sant Celoni es prepara per celebrar amb entusiasme les Festes de Sant Martí 2025, del 7 al 16 de novembre, que omplirà els carrers, les places i els equipaments culturals del municipi amb activitats per a totes les edats. Tallers, concerts, teatre, foc, circ, gastronomia, esport i cultura popular es donen la mà en una programació extensa i variada.
Divendres 7 de novembre: joves, art i música per donar el tret de sortida
El primer dia de festes començarà a la plaça de la Biblioteca amb un taller obert de graffiti i la pintura d’un mural participatiu, a càrrec d’Erol Urbà a les 18:30 hores. Paral·lelament, a la plaça de la Vila, s’instal·larà el punt d’informació de La Dula, amb propostes per al benestar juvenil a través de la cultura i l’art.
A les 19 hores, la Rectoria Vella acollirà la inauguració de l’exposició Màtria, de Núria Rosell, mentre que a les 20 hores, Can Ramis es convertirà en un espai de misteri amb l’espectacle “Històries de por per a no dormir”, a càrrec d’Elena Codó (per a majors de 12 anys, amb inscripció prèvia). La nit continuarà amb la presentació d’una cançó original creada per l’alumnat del PTT a les 22:30 hores, a la plaça de la Vila, i el concert de Tribut FM, seguit de la sessió de DJ Jolie fins a les tres de la matinada.
Dissabte 8 de novembre: cultura popular, foc i espectacles
El dissabte, la jornada començarà amb les “Martinades” a la plaça del Bestiar, amb activitats matinals com la gimcana “Nena, fem safareig!” (10:30 h), l’espectacle de circ “Enfilades per les parets” i un vermut popular a les 12 hores. A la tarda, els més petits podran participar a “Quina pinya!”, tallers per aprendre a fer castells, bastons i danses a les 17 hores.
Al vespre, l’emoció arribarà amb el Túnel del Terror (18–20:30 hores, Col·legi La Salle), el Correfoc infantil i juvenil d’Espurnes del Montseny (19 hores) i l’espectacular “Foc You!”, trobada de malabaristes de foc d’arreu del país.
El Teatre Ateneu oferirà dues funcions de “Bona Gent” de Quim Masferrer (19 h i 21.30 h), mentre que els amants del cinema de culte podran gaudir de “La nit dels morts vivents” (22 hores, Capella de Sant Martí de Pertegàs). La nit es tancarà amb sopar popular (21 hores) i una nit de concerts amb Masta Kuba i PD Adry a les 23 hores a la plaça del Bestiar.
Diumenge 9 de novembre: tradició, esport i música
El matí s’iniciarà amb el XXXIX Concurs d’Allioli Vila de Sant Celoni i l’esmorzar popular amb botifarra (9:30 hores, plaça de la Vila), organitzat pels Geganters de Sant Celoni. També hi haurà la Pallerola Mini Trail, una cursa solidària per Palestina amb recorreguts per a infants i joves (10 hores, Institut Escola Pallerola).
A mig matí, la música serà protagonista amb la ballada de sardanes amb la Cobla Genisenca i la ballada country amb DJ Manelix, mentre els gegants i bastoners sortiran en cercavila pels carrers del poble a les 12 hores. La tarda oferirà el Ball de bastons de la Colla Quico Sabaté a les 17 hores i el ball amb el Grup Genion’s a les 18 hores, al Teatre Ateneu. Paral·lelament, a la plaça del Bestiar, hi haurà una visita guiada a les instal·lacions artístiques de Bosc i Sentits 2025.
Dilluns 10 de novembre: activitats familiars i cultura literària
El matí serà pels més petits amb l’activitat “El bosc urbà” (11 hores, plaça de la Vila), mentre que a la tarda, el Teatre Ateneu acollirà l’espectacle musical en playback “Vine a la Festa” dels Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran a les 18 hores. El mateix dia, l’escriptora Marina Martori presentarà la seva novel·la Els cossos a El Bocamoll, acompanyada de Núria Pujolàs, en un acte íntim de “tast de llibres” amb aforament limitat.
Del 13 al 20 de novembre: teatre de proximitat
El Casal Popular La Fera es convertirà en escenari de “El cafè de la granota”, de la companyia Trocateatre, un muntatge basat en els contes de Jesús Moncada que transporta el públic a la mítica Mequinensa submergida sota les aigües del pantà. Es podrà veure entre setmana a les 21 hores, dissabte a les 20 hores i diumenge a les 18 hores, amb taquilla inversa.
Dissabte 15 i diumenge 16 de novembre: ratafia, swing i Sant Martí de Montnegre
El dissabte 15, els Jardins de la Rectoria Vella acolliran el Concurs de ratafia i mostra de glosa (de 12 a 21 hores), organitzat per La Força, Versos del Remei, Col·lectiu Arpegi i La Clau. A la nit, el Teatre Ateneu vibrarà amb el concert tribut a Queen “The Show Must Go On” a les 23 hores.
L’endemà, diumenge 16, la festa continuarà amb la presentació de motos històriques (de 9 a 13 hores, plaça de la Vila) i una la Swing Jam Session a les 12 hores a la plaça del Bestiar. Finalment, l’església de Sant Martí de Montnegre reunirà veïns i visitants amb una missa cantada per la Coral Briançó, un concert de música barroca en memòria de Josep Calvo i Núria Turull, i el vermut de l’estiuet de Sant Martí.