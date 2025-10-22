Un dia sense mòbil: Sant Celoni estrena campanya de sensibilització sobre pantalles

Sant Celoni comença aquesta tardor la campanya de sensibilització sobre l'ús de les pantalles amb el llançament del primer repte que apel·la a tota la família a viure sense mòbil durant un dia. Aquesta iniciativa està promoguda per l'Ajuntament, conjuntament amb el Pla de prevenció a les addicions del Baix Montseny, El Tritó, que actua a diferents municipis de la comarca.
A més, compta amb el suport del Centre de Recursos pedagògics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i disposa de la implicació i complicitat de totes les escoles i associacions de famílies d'alumnes del municipi.
La campanya, que s'allargarà durant aquest curs escolar, pretén abordar algunes de les problemàtiques relacionades amb l'ús de les pantalles d’una manera diferent, amb una guia amb recomanacions i recursos per gestionar-los de manera responsable. Cada mes, l'Ajuntament plantejarà reptes adreçats a les famílies i activitats per fer a les aules.
El projecte s’articula al voltant de sis eixos: el temps d’ús de les pantalles, el retard en l’accés al mòbil, el ciberassetjament, la ciberseguretat, les conseqüències físiques i emocionals, i el paper dels adults com a model de referència. Amb aquest projecte, es respon a la inquietud del Consell Escolar Municipal de posar sobre la taula la problemàtica i abordar-la de forma conjunta entre infants i joves, famílies, centres educatius i institucions.
La campanya treballada en el marc del Pla Educatiu d'Entorn 360º, es completa amb més informació i recursos que l'Ajuntament ha posat a la disposició de la ciutadania a través de la pàgina web de Sant Celoni.