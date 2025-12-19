Les Mongies de Sant Esteve: d'escola religiosa a casal d'entitats autogestionat

Sant Esteve de Palautordera va adquirir el 2020 les Mongies, un edifici històric que havia estat una escola per a nenes, privada i religiosa. El consistori, que ja ha pagat per complet el preu de l'edifici a la congregació de les Filipenses, 625.000 euros, planeja convertir-lo en un punt de trobada per als santestevencs i les entitats del municipi.
L’Ajuntament ja completat les dues primeres etapes de rehabilitació, que han suposat una inversió de 700.000 euros, i està previst executar la tercera amb un pressupost estimat de 500.000 euros. Aquest projecte és una de les apostes centrals del govern municipal d'esquerres, format per SOM Vallforida i ERC, que vol donar importància a la participació ciutadana i a "potenciar l'esperit de poble".
"La casa de les monges ha de ser un espai social, un centre que representi un espai d'empoderament de les entitats, la gent i les iniciatives del municipi", ha explicat l'alcalde, Tomeu Aspa a NacióBaixMontseny. Malgrat que el projecte fa anys que està en marxa, encara hi ha diversitat d'opinions pel que fa a la manera de gestionar l'espai entre el govern i l'oposició. "Creiem que el centre s'ha de gestionar des de les mateixes entitats, altres grups polítics, en canvi, defensen que ha de ser una tasca exclusiva de l'Ajuntament, nosaltres creiem que no", exposa Aspa.
El motiu, apunta, és la manera d'entendre el paper del consistori en les dinàmiques de la vila. "Cadascú té les seves maneres de fer i nosaltres sempre hem apostat per donar suport, però sobretot llibertat a les entitats perquè facin realitat als seus projectes", explica l'alcalde. En aquesta línia, diu que aquest model "d'autogestió", amb col·laboració de l'Ajuntament, ja l'havien defensat quan estaven a l'oposició i que forma part "d'una idea de poble" on la ciutadania i les entitats prenen el protagonisme. "Creiem molt en el paper organitzatiu de la pròpia gent i les entitats que donen vida al poble, que fa molts anys que treballen", explica l'alcalde.
El cost global del projecte s’elevarà fins als 1,2 milions d’euros, finançats mitjançant diverses subvencions procedents de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. La tercera fase encara està pendent de redacció. Per aconseguir els diners, l’Ajuntament espera rebre recursos del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que encara no s’han fet efectius, i també valora la possibilitat de sol·licitar un crèdit a l’Institut Català de Finances.
Una escola religiosa i casa de monges
A principis del segle XX l'escola municipal de Sant Esteve de Palautordera havia d'atendre gran quantitat d'alumnes i això va motivar que es fundés l'escola de les monges Filipenses. Es tractava d'un centre exclusivament per a nenes, privat i religiós, que van fundar Benet Adroer i Vinyals i la seva dona, Anna Calafell. L'escola, que va passar per diverses etapes, va estar en funcionament fins als anys vuitanta i, després, va caure en desús.
A la planta baixa hi havia les aules escolars i també una cuina, el menjador i la capella dedicada a la Mare de Déu. La segona planta, golfes i la torre del mirador, que eren d'ús exclusiu de les germanes filipenses. Segons s'explica en el registre de patrimoni, les monges vivien a l'escola i cadascuna tenia la seva pròpia habitació. L'edifici també compta amb un pati, que era la zona d'esbarjo i un espai destinat a l'hort amb un pou.