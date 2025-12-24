Montsoriu s'agermana amb un castell sicilià

El castell de Montsoriu i la Torre Cabrera de Pozzallo, situada a Sicília, han formalitzat un conveni d’agermanament que obre una nova etapa de col·laboració cultural, científica i patrimonial entre Catalunya i Sicília, amb la voluntat de fer valdre una història comuna vinculada a la nissaga dels Cabrera a la Mediterrània. Després de mesos d’intercanvis entre institucions, aquest desembre es va signar el conveni d’agermanament entre l’Ajuntament de Pozzallo, el Patronat del Castell de Montsoriu, la Società Ragusana di Storia Patria, i l’Associació d’Amics del Castell de Montsoriu.
El president del Patronat del Castell de Montsoriu, Albert Sanz, el president de l’Associació d’Amics del Castell de Montsoriu, Joan Carles Codolà, van ser els encarregats de formalitzar la signatura per part catalana. Les quatre entitats signants comparteixen l’objectiu de reforçar la recerca històrica i cultural al voltant del Castell de Montsoriu i la Torre Cabrera, així com dels territoris històrics del vescomtat de Cabrera i el comtat de Mòdica.
L’alcalde de Pozzallo, Roberto Anmatuna, en el moment de la signatura del conveni, va remarcar el significat d’aquest acord en un context mediterrani convuls, i va destacar la importància que hi hagi institucions que es mobilitzin per signar tractats "que afavoreixen la pau, el coneixement i la germanor entre dues cultures". El president del Patronat del Castell de Montsoriu va assenyalar que la voluntat és fer que la col·laboració creixi, es consolidi i esdevingui un referent internacional en la preservació del patrimoni medieval mediterrani.
El president de la Società Ragusana di Storia Patria, Carmelo Arezzo, va destacar la rellevància de l'acord per als intercanvis de coneixement entre investigadors i estudiosos de la nissaga dels Cabrera a la Mediterrània. Des de l’Associació d’Amics del Castell de Montsoriu, el president, Joan Carles Codolà, va subratllar la tasca futura de difusió que pot fer el conveni per escampar el coneixement dels dos monuments i obrir vies de col·laboració social que “serveixi per remarcar el paper rellevant que els Cabrera van tenir a la Mediterrània durant una part important de la nostra història”.
Relació entre Catalunya i Sicília
En aquesta línia, doncs, es preveu que les entitats i projectes signants puguin treballar en projectes comuns i transnacionals vinculats al patrimoni medieval i potenciar la promoció turística i cultural conjunta dels monuments. L’objectiu és establir una col·laboració entre els dos territoris amb la mirada posada en la projecció internacional, la creació de sinergies culturals i la consolidació d’un eix de recerca compartit entre Catalunya i Sicília, per recuperar la història comuna que va unir totes dues nacions durant segles.
El tècnic del projecte del Vescomtat de Cabrera, Àngel Vàzquez, va exposar la iniciativa, que actualment engloba 19 municipis de la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i Osona, així com la possibilitat d’incorporar els municipis de l’antic Comtat de Mòdica en algunes de les línies de treball. La proposta presentada planteja establir una relació estable i duradora entre Sicília i Catalunya per impulsar conjuntament un projecte de patrimoni, centrat en la relació històrica entre el Comtat de Mòdica i el Vescomtat de Cabrera.