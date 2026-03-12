Un jove de 18 anys mor atropellat per un camió a l'AP-7 després d'apunyalar cinc persones i desaparèixer

Un noi de divuit anys ha mort atropellat per un camió a l'AP-7 aquest dijous 12 de març després d'agredir a cinc persones a Sant Feliu de Buixalleu, amb un ganivet i fugar-se de casa. Els Mossos d'Esquadra han confirmat a NacióBaixMontseny han un avís per apunyalament múltiple a les 2:10 hores de la matinada a la urbanització Can Cadell. El noi, a dins del domicili, ha ferit tres membres de la seva família.
Segons ha explicat la Policia de la Generalitat, ha emprat un ganivet i ha ferit al pare, al germà, que era menor d'edat i a la mare. El pare, és qui ha estat ferit de més gravetat, tot i que no es tem per la seva vida, i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta de Girona.
Després de l'agressió múltiple, el jove ha marxat a peu a fins a l'estació de tren de de Riells i Viabrea-Breda i en la fugida ha ferit a dues persones més en un mas proper, una senyora i un altre menor d'edat.
Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, el noi tenia problemes psicològics i va agredir la seva família després de desaparèixer durant unes hores i retrobar-lo gràcies a la col·laboració dels veïns.
Els agents han desplegat un dispositiu en el que també hi han participat unitats d'ordre públic, a banda de les de Seguretat Ciutadana. De fet, la policia ha preparat controls de pas per intentar trobar el jove, en diferents punts de la zona entre les comarques de la Selva i el Vallès Oriental. Al cap de dues hores de l'avís del primer atac, els Mossos han rebut l'avís d'un atropellament. En concret, l'accident ha passat al punt quilomètric 105, en sentit Tarragona.
La policia ha pogut confirmar que es tracta del mateix jove que fugia dels agents, després d'haver atacat la seva família a la casa de Sant Feliu de Buixalleu i la dona i el seu net en una masia propera. Arran del sinistre, s'han activat deu patrulles de la policia, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Arran de les ferides, l'home ha estat traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona on segueix ingressat, mentre que el germà i la mare ja han rebut l'alta mèdica.