Desenes d'equips internacionals aterren al Montseny pel MIC football 2026

Tres municipis gironins del Baix Montseny tornaran a acollir desenes d'equips internacionals pel MICFootball (Mediterranean International Cup), un dels tornejos de futbol base més importants del món. En concret, els pobles que l'acolliran seran Breda, Arbúcies i Riells i Viabrea. La competició tindrà lloc de l’1 al 3 d’abril i reunirà centenars de joves futbolistes procedents de diferents països del món, des de clubs modestos fins a les millors acadèmies i seleccions nacionals.
El MICFootball se celebra cada any per Setmana Santa a la Costa Brava i altres municipis interiors de les comarques gironines. Durant una setmana, centenars d’equips d’arreu del món competeixen en un ambient que té per objectiu combinar esport, convivència i valors. En el cas dels municipis montsenyencs, els camps municipals seran escenari de 36 partits de la categoria U18 i acollirà equips com el Cambridge College, el PSG Academy Pro, el Real Betis Balompié, el Girona FC, el Club Atlètic de Madrid o
Amb més de 20 edicions d’història, el MICFootball s’ha convertit en un dels esdeveniments de referència del futbol formatiu mundial. Jugadors com Lamine Yamal, Cole Palmer, Rodri, Marcus Rashford, Pedri o Dani Carvajal van viure el MIC quan encara eren uns nens. "Més que un torneig, és una experiència que uneix cultures, fomenta l’amistat i dona als joves la possibilitat de viure una experiència professional", expliquen des de l'organització.
L'Arbúcies s'enfrontarà al PSG
Més enllà d'això, el Club de Futbol d'Arbúcies també formarà part de la competició i s'enfrontarà a rivals de gran envergadura com el PSG Academy Pro, es tracta de l'equip de la xarxa internacional d'acadèmies d'elit del París Saint-Germain, dissenyada per desenvolupar futbolistes joves mitjançant entrenament d'alt rendiment. Segons expliquen des del Club, segueixen una metodologia oficial UEFA/FFF i, sovint, residències educatives amb l'objectiu de projectar-los al futbol professional.
L'altre contrincant confirmat serà l'Ida Valencia White un dels equips de treball de la International Development Academy (IDA) de València, una acadèmia de futbol d'elit per a joves internacionals de 15 a 21 anys. Aquesta acadèmia es caracteritza per tenir un programa d'alt rendiment on els jugadors són, majoritàriament, nord-americans i estrangers.
Horaris dels partits 2026
Perquè no se t'escapi cap d'aquests encontres, a NacióBaixMontseny hem fet un recull de tots els horaris i els equips que visitaran la nostra comarca ordenada per municipis.
Breda: horaris del MIC
- 01/04/2026 – 16:00 · Plymouth Argyle vs La Krewe Rush — Grup D — Breda
- 01/04/2026 – 17:00 · Cambridge College A vs Lncaf — Grup F — Breda
- 01/04/2026 – 18:00 · Fca International Fc vs Scorpions — Grup C — Breda
- 01/04/2026 – 19:00 · Bcn Sports Academy C vs Kaptiva Sports Academyb — Grup K — Breda
- 02/04/2026 – 9:00 · Atlètic Club Lloret vs Plymouth Argyle — Grup D — Breda
- 02/04/2026 – 10:00 · Tsf Academy vs Real Murcia Cf B — Grup M — Breda
- 02/04/2026 – 11:00 · Impactus Football vs Real Betis Balompié — Grup A — Breda
- 02/04/2026 – 12:00 · Wospac vs Girona Fc — Grup I — Breda
- 02/04/2026 – 16:00 · Plymouth Argyle vs Majestic A — Grup D — Breda
- 02/04/2026 – 17:00 · Racing Madrid Melbourne vs Ida Valencia Navy — Grup B — Breda
- 02/04/2026 – 18:00 · Queen City Mutiny vs Impactus Football — Grup A — Breda
- 02/04/2026 – 19:00 · PSG Academy Pro vs Ida Valencia White — Grup H — Breda
Riells i Viabrea: horaris del MIC
- 01/04/2026 – 16:00 · Ida Valencia Royal vs Personal Best Soccer — Grup J — Riells i Viabrea
- 01/04/2026 – 17:00 · Psg Academy Pro vs Ess — Grup H — Riells i Viabrea
- 01/04/2026 – 18:00 · Real Murcia Cf A vs Wospac — Grup I — Riells i Viabrea
- 01/04/2026 – 19:00 · Lls Northern Ireland vs The Fa Nj — Grup N — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 9:00 · Nsa Camp Joliu vs Albion Fc — Grup L — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 10:00 · Ef Gironès Sàbat vs Lls Northern Ireland — Grup N — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 11:00 · Cambridge College B vs Rayo Vallecano — Grup G — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 12:00 · Ue Fornells vs Real Sociedad — Grup E — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 16:00 · Big Talent Team vs Nsa Camp Joliu — Grup L — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 17:00 · The Fa Nj vs Ef Gironès Sàbat — Grup N — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 18:00 · Napa United vs Elite Coaching Academy — Grup O — Riells i Viabrea
- 02/04/2026 – 19:00 · Scpsa vs Kaptiva Sports Academyb — Grup K — Riells i Viabrea
Arbúcies: horaris del MIC
- 01/04/2026 – 16:00 · Albion Fc vs Big Talent Team — Grup L — Arbúcies
- 01/04/2026 – 17:00 · Ida Valencia White vs CF Arbúcies — Grup H — Arbúcies
- 01/04/2026 – 18:00 · Girona Fc vs Dd8 Academy — Grup I — Arbúcies
- 01/04/2026 – 19:00 · Club Atlético De Madrid vs Scpsa — Grup K — Arbúcies
- 02/04/2026 – 9:00 · Personal Best Soccer vs Ssv Vorsfelde — Grup J — Arbúcies
- 02/04/2026 – 10:00 · Cambridge College C vs Racing Madrid Melbourne — Grup B — Arbúcies
- 02/04/2026 – 11:00 · Pateadores vs Moura Academy A — Grup G — Arbúcies
- 02/04/2026 – 12:00 · CF Arbúcies vs PSG Academy Pro — Grup H — Arbúcies
- 02/04/2026 – 16:00 · Ssv Vorsfelde vs Ida Valencia Royal — Grup J — Arbúcies
- 02/04/2026 – 17:00 · Albion Fc vs Spain Rush — Grup L — Arbúcies
- 02/04/2026 – 18:00 · Fc Shakhtar vs Acatec — Grup O — Arbúcies