Una oficina itinerant de Mossos obrirà a Sant Feliu de Buixalleu

Després d'encallar la proposta d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de Buixalleu, el cos policial ha començat a estendre a la Selva Interior el model d'oficines itinerants. Segons han comunicat, està previst que d'aquí a poques setmanes en comenci a funcionar a Sant Feliu i, de moment, ja se n'ha posat en marxa una a la Cellera de Ter.
D'aquesta manera, els Mossos volen "donar resposta i tenir presència" als pobles de l'interior de la comarca i evitar desplaçaments dels ciutadans a la comissaria de Santa Coloma de Farners. També servirà perquè els agents tinguin "més informació" sobre possibles conflictes als pobles de la zona. A la Cellera, l'oficina es troba just al davant de l'Ajuntament i està previst que obri els dijous, coincidint amb el dia de mercat, en horari de 9 a 13 hores.
A Sant Feliu de Buixalleu encara ha d'acabar de concretar amb el consistori l'espai que se cedirà als agents i també el dia de la setmana que hi haurà la policia. Les oficines serviran també perquè els agents puguin "rebre informació de qualitat" sobre possibles conflictes o problemes que es generin als pobles.
El sotscap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Selva interior a Santa Coloma de Farners, Miquel Domínguez, explica que l'objectiu és "ser més pròxim" al ciutadà i confia que les oficines permetran "incrementar la sensació de seguretat dels ciutadans", a banda de fer més fàcil poder interposar una denúncia.
Un nombre de patrulles insuficient
Els pobles s'han escollit partint de dos criteris. Per una banda, aquells més turístics i amb "impacte poblacional" i per l'altra, també aquells que, pel lloc on estan situats, són "cèntrics" amb altres municipis de la rodalia, com la Cellera. En el cas de Sant Feliu de Buixalleu, els Mossos han considerat necessari que hi hagi una oficina atenent que es tracta d'un poble especialment allunyat de la comissaria de Santa Coloma de Farners, la que li correspon territorialment i que es troba a uns 35 quilòmetres.
Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, l'àrea policial de la Selva interior, que s'estén d'Osor a Riells i Viabrea, només disposa de dues patrulles, un nombre que els alcaldes consideren totalment insuficient. "Quan truques per demanar ajuda, depèn d'on es trobin els agents el temps d'espera pot ser molt elevat", diu el batlle de Breda. Aquesta problemàtica es veu agreujada per l'orografia diversa de la Selva, que fa que els trajectes en cotxe puguin ser llargs.
Grups violents a les festes majors
"Aquí les persones ens poden traslladar la inquietud que tinguin i, si és necessari, la tractarem i podrem actuar-hi", assenyala Domínguez, sotscap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Selva interior.
A tall d'exemple, el sotscap destaca alguns grups violents que han anat a festes majors que hi ha a l'estiu a pobles de la comarca i que han generat maldecaps i disturbis als veïns i que, de fet, va generar queixes entre els alcaldes de la zona. "Segur que apropant-nos al ciutadà, hi ha més possibilitats que aquesta informació flueixi i et vingui algun testimoni a explicar-ho abans que hi hagi un altre problema i podrem actuar", ha remarcat el sotscap de l'ABP de la Selva interior.
Una comissaria encallada
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, juntament amb representants de Mossos, es va reunir amb els alcaldes d'Hostalric, Nil Papiol; Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot; i Breda, Dídac Manresa, el passat mes de setembre. Els tres batlles d'Esquerra Republicana van sol·licitar la reunió per conèixer en quin estat es trobava el projecte de comissaria a Sant Feliu de Buixalleu, una demanda compartida del Baix Montseny Nord que permetria, asseguren, millorar la seguretat a la zona. Núria Parlon, però, va posar en dubte la conveniència de la nova comissaria, que s'haurà de reconsiderar.
Parlon va expressar que "calia estudiar" la conveniència d'aquesta comissaria, i valorar-ho d'acord amb les necessitats del territori i el nombre d'habitants. El projecte, doncs, es troba encallat per sorpresa dels alcaldes, que donaven per feta la voluntat de la Generalitat de tirar endavant el projecte.
L'equipament policial de Sant Feliu, pel govern d'Aragonès, era “una inversió estratègica per garantir el benestar i la seguretat dels habitants del Baix Montseny”. Tant és així que el grup d’Esquerra Republicana, al Parlament de Catalunya, va aconseguir que la majoria de la cambra considerés la comissaria de Sant Feliu com una construcció prioritària. D’aquesta manera, el Parlament va instar al Govern de la Generalitat que l'executés com més aviat millor.