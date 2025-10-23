Roben violentament i fugen a tota velocitat: dos detinguts a Llinars

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 56 anys i un menor d'edat a Llinars del Vallès. Segons han informat, se'ls acusa de robar violentament a un conductor mentre dormia dins del cotxe a l'àrea de servei del Gironès, a l'altura de Riudellots de la Selva. Els fets es van produir pels volts de les tres de la matinada del 17 d'octubre.
El conductor va alertar els Mossos que uns individus li havien rebentat el vidre del vehicle i li havien robat una bossa amb documentació i diners en efectiu i van fugir en direcció cap al sud. La víctima va poder descriure les característiques del vehicle i els Mossos van iniciar una recerca fins que van comprovar un vehicle que coincidia amb el que havia explicat el conductor. Va ser en aquell moment que es va començar una persecució per aturar-lo.
El sospitós, però, lluny d'aturar-se va accelerar de sobte, va canviar de manera sobtada de carril de manera temerària i sense atendre les indicacions policials. La persecució va acabar a Llinars del Vallès, a l'àrea de descans del punt quilomètric 122, amb el suport de dues patrulles més, que van aconseguir aturar el cotxe de forma segura.
En l'escorcoll posterior del vehicle, els agents van trobar eines presumptament utilitzades per forçar cotxes, tals com guants de jardineria, tornavisos, unes tenalles, un cúter, llanternes, unes tisores i una broca per vidres. A més, els policies també van localitzar dos telèfons mòbils, les claus d'un altre cotxe i diners en efectiu, que no en podien justificar la procedència.
Per tot plegat els Mossos van acabar detenint l'home i el menor que l'acompanyava com a presumptes autors del robatori. A més, a l'adult també se l'investiga per un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària. El detingut, amb antecedents, va passar el dia 18 d'octubre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Granollers. El menor compareixerà davant la Fiscalia de menors quan sigui requerit.