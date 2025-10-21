Robatoris amb engany: dos detinguts a Riells i Viabrea

La Policia Local de Riells i Viabrea ha tancat la passada setmana amb un balanç de dues actuacions amb detencions vinculades a delictes comesos a la comarca i a la mateixa localitat. Segons ha informat el cos local, els detinguts serien els presumptes autors de robatoris utilitzant mètodes de distracció per despistar a les víctimes.
Una de les tècniques que feien servir els delinqüents coneix com a “sembra”, en què un membre del grup distreu a la víctima fent-li creure que li ha caigut alguna cosa a terra, siguin unes monedes o unes claus. Mentrestant, un altre li sostreu una pertinença. Alhora, també es van detectar casos del mètode de "la mimosa" que consisteix a robar a la gent gran amb el pretext de fer-los una abraçada.
En el primer servei, els agents van aturar un vehicle sospitós amb tres ocupants que havien intentat aplicar la tècnica de "la mimosa" a una veïna del municipi, a prop del supermercat SPAR, situat al carrer Olzinellas, entre la C-35 i la GI-552. Gràcies a l’avís de la ciutadania, la policia es va desplaçar ràpidament al lloc dels fets i van poder identificar els individus. En aquesta actuació, informen, hi van col·laborar també els Mossos d’Esquadra.
La segona actuació està relacionada amb un robatori produït a Arbúcies. La Policia Local d’Hostalric va localitzar el vehicle implicat quan es dirigia cap a la població de Riells. Aleshores, un operatiu conjunt de les policies locals d’Arbúcies, Hostalric, Breda i Riells i Viabrea es va coordinar per interceptar el vehicle. L'actuació va culminar amb la detenció del conductor del vehicle.
Ampliació de la plantilla de policia
L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha destacat la bona feina del cos local i ha remarcat la importància de la cooperació dels cossos policials per garantir la seguretat ciutadana. "Agraïm la tasca i la professionalitat de la nostra Policia Local, així com la col·laboració de les comissaries d’Arbúcies, Hostalric, Breda i dels Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners", han expressat a través de les xarxes.
El govern municipal ha aprofitat la comunicació per reivindicar la "policia de proximitat" i anunciar la incorporació d'un nou agent a la plantilla municipal, que ja està contemplada en el pressupost de l’any vinent. "Apostem per un cos eficaç i ben equipat, i és per això que es preveu incorporar un nou agent que garantirà que hi pugui haver dos efectius per torn i millorar la seguretat de tots els veïns i veïnes de Riells i Viabrea", han explicat a través de les xarxes socials.