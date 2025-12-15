Nadal 2025 i reis 2026 Sant Antoni de Vilamajor: tota la programació

La programació de Nadal 2025–2026 omplirà Sant Antoni de Vilamajor d’activitats culturals, musicals i festives que s’estendran des del 13 de desembre fins a l’11 de gener. La voluntat d'aquest programa és oferir propostes per a tots els gustos i interpel·lar tota la ciutadania per gaudir a la vila de les festes de Nadal.
Programació 2025
El diumenge 21 de desembre serà un dels dies més intensos de la programació. Al migdia, la Coral Lo Rossinyol i la Coral Contratemps uniran les seves veus en un doble concert de Nadal: a les 12 hores a la Sala de Sant Antoni de Vilamajor, i a les 18:30 hores a l’Auditori Cor La Veu de Sant Hipòlit de Voltregà. El mateix dia, a les 18 hores, el Patronat acollirà l’esperada representació d’Els Pastorets del Casal de la Gent Gran Can Monteys, una cita anual que fa valdre el teatre popular.
El XXVIII Concurs Popular de Pessebres a la Llar se celebrarà el dia de Sant Esteve, 26 de desembre, amb visites del jurat a partir de les 9:30 hores i inscripcions obertes en línia. L’endemà, dissabte 27, la festivitat continuarà amb la Nit del Pessebre al Casal de Can Monteys, un acte íntim i musical a càrrec de la Coral Lo Rossinyol.
Aquella mateixa tarda, a les 18 hores, el Patronat es convertirà en l’epicentre de la festa amb el VI Quinto de Nadal del Club Handbol Vilamajor, un dels esdeveniments més esperats pel seu ambient alegre i els nombrosos premis.
Activitats per acabar l'any
La programació familiar tindrà un protagonisme especial el dilluns 29 de desembre, quan la plaça del Mercat acollirà la Festa de Nadal amb la Policia Local i els serveis d’emergència. A partir de les 15 hores, els infants podran gaudir d’exhibicions canines i amb dron, circuits de karts, jocs d’aigua, una xocolatada i l’actuació de la coneguda Eva Vicente amb la seva gossa Nymeria. El 31 de desembre, el Patronat es convertirà en l’escenari de les Campanades i la Festa de Cap d’Any, amb raïm, cava ofert per l’Ajuntament i una celebració que continuarà amb el DJ Alsuba.
Cavalcada de Reis 2026
El nou any arrencarà amb el Parc de Reis, els dies 2 i 3 de gener al Pavelló d’Esports Joan Sapé, un espai de tallers, inflables i jocs pensat per a infants de 2 a 12 anys i que manté el vessant solidari amb la recollida de productes per a Càritas. El punt culminant arribarà el 5 de gener amb la Cavalcada i la recepció dels Reis Mags d’Orient, que recorreran els carrers del municipi a partir de les 18 hores i rebran els infants al Porxo de Can Sauleda.
La programació es tancarà el diumenge 11 de gener amb l’Acte de cloenda de la Campanya de Nadal, al mateix Porxo de Can Sauleda, amb l’espectacle infantil Màgia, paraula i moviment i el lliurament de premis del Joc dels Pessebres d’Oficis i del Concurs Popular de Pessebres.