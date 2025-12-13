«Tenim un dels millors arbres de Catalunya»: Sant Celoni, capital montsenyenca del Nadal

Sant Celoni comença aquestes festes de Nadal amb l'aposta més important per la il·luminació decorativa dels darrers anys. Més enllà del centre de la ciutat, els colors i el caliu d'aquests dies que s'apropen han arribat també en forma de garlandes i estructures de llum als barris i les urbanitzacions. La "joia de la corona", però, és l'arbre de Nadal de la plaça de Vila, que l'any passat va ser escollit per votació popular com a segon millor de Catalunya segons en una enquesta de Nació Digital.
Enguany la vila aspira a reeditar una posició al podi d'arbres de Catalunya a la mateixa enquesta, que es publicarà aquest cap de setmana al diari. L'arbre d'aquest 2025, pensat per ser respectuós amb el medi ambient, mesura dotze metres alçada més una estrella, situada al capdamunt. Els llums que el decoren, de tecnologia led, combinen el groc, al tronc i les fulles, amb el blanc de l'estrella. L'arbre, que té un pas enmig per als visitants, ja s'ha convertit en un punt habitual per fotografiar-s'hi.
L'alcalde, Eduard Vallhonesta, ha fet una bona valoració d'aquest inici de campanya nadalenca, "especialment il·lusionant", que va arrencar amb l'encesa de llums i que es va consolidar amb la tradicional fira de Nadal del passat cap de setmana. "Som un poble que aposta per la il·lusió, la convivència i el comerç local, i que obre les portes a tothom que vulgui gaudir d’un Nadal viu, acollidor i ple de detalls", ha explicat a NacióBaixMontseny.
La capital montsenyenca del Nadal
En aquesta línia, Sant Celoni es postula com la capital montsenyenca del Nadal amb un teixit comercial actiu i de proximitat que ja va treure la paradeta al carrer durant la fira, que va tancar amb una assistència multitudinària. El comerç afronta aquestes jornades de compres amb una oferta de productes variats i propostes gastronòmiques artesanals que van des de pastisseries que figuren al rànquing de les millors de Catalunya, fins a carnisseries i restaurants amb una aposta clara pel menjar típic de la comarca i les receptes tradicionals.
Una peculiaritat del Nadal a Sant Celoni són els seus tions, que ja han arribat a diferents punts de la ciutat. Com cada any, la plaça de la Vila compta amb el Tió gran, un tió gegant que representa, en gran, l'element més emblemàtic de les tradicions nadalenques de la cultura popular catalana.
En total se'n podran trobar onze de diferents mides repartits per tot el municipi: Pavelló municipal d'Esports 11 de Setembre, plaça La Creu, parc de les Illes Belles, Sax Sala, Jardins de la Rectoria Vella, zona verda del carrer Consolat de Mar tocant al carrer Bruc, plaça Rafael Ferrer, rotonda de Les Borrelles, zona de l'Altrium i Parc 1 d'Octubre de la Batllòria.
Des del consistori destaquen que la suma de tot plegat ha convertit Sant Celoni en un espai especialment agradable per passejar-hi durant aquestes dates, amb carrers plens de llum i un ambient que acompanyarà tant residents com visitants.
Més decoració als carrers
Sant Celoni ha escampat la il·luminació nadalenca tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, que estrenen un rètol lluminós de Bones Festes a les entrades. També s’han actualitzat alguns punts que ja s’il·luminaven, com la cortina de llums que uneix la plaça de l’1 d’Octubre amb la plaça del Bestiar i un arbre de més alçada a la plaça de l’Església de la Batllòria.
Entre els vials que compten amb llums de Nadal, s’hi mantenen el carrer Doctor Trueta, l’avinguda de la Pau, el carrer Major (des de la Creu fins a la plaça del Bestiar), el carrer Bruc, el carrer Girona, la Carretera Vella, el carrer Anselm Clavé i l’espai davant del Mercat Municipal al carrer Campins. S’hi afegeix, com a novetat, el carrer Joan Maragall, mentre que al carrer Major de la Batllòria es duplicarà la instal·lació habitual.
Sant Celoni torna a apostar pels elements tridimensionals en diversos punts del municipi. A Onze de Setembre, al costat del Pavelló, hi ha un arbre i una figura decorativa, igual que a la plaça de la Creu i a la plaça Rafael Ferrer.
L'alcalde Valhonesta es mostra satisfet amb el resultat global de decoració de Nadal a la capital del Baix Montseny. "Aquest any, el municipi ha reforçat de manera notable la seva decoració, hem incorporat nous elements d’il·luminació, figures i punts de llum repartits pels principals carrers i places", explica. L’objectiu és clar: "crear un ambient atractiu, animat i càlid que convidi a sortir al carrer i a gaudir del comerç de proximitat, clau per a la vida econòmica del poble".
Joves i Cap d'Any 2026 a Sant Celoni
La programació d'aquestes festes a Sant Celoni no s'ha oblidat dels joves i enguany una Festa de Cap d’Any omplirà el Pavelló Municipal d’Esports 11 de Setembre amb l’energia del grup de versions Dàlmata i la DJ LadyViking. Dàlmata, formació del Baix Montseny coneguda per les seves versions festives en català i per un directe entregat i vibrant, combinarà grans èxits catalans i espanyols en clau pop-rock pensats per fer ballar tothom.
La nit continuarà amb LadyViking, DJ de registre ampli que viatja dels clàssics dels 70 al tech house, passant pel pop, el dance, el reggaeton o l’afro house, i que acumula actuacions en esdeveniments de referència com el Festival de Cinema de Sitges o el Saló de l’Ensenyament. Les entrades per a la festa ja estan a la venda exclusivament en línia a santcelonientrades.cat.