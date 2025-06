Aquestes són les tres millors pastisseries del Montseny segons un expert

El Baix Montseny és una comarca que es caracteritza per la riquesa dels seus paratges naturals i també per disposar d'una gran oferta gastronòmica, amb centenars de restaurants i productors artesanals. Un dels sectors en els quals destaca el Baix Montseny és el de la pastisseria, l'elaboració de coques i tota mena de brioixos. Tant és així que aquest 2025 un jurat coordinat per Marc Balaguer, Campió d'Espanya de Pastisseria l’any 2015 i Subcampió del Món de Gelateria el 2018, ha posat tres establiments de la comarca a la llista de les 50 millors pastisseries de Catalunya.

Els locals seleccionats es troben a Sant Celoni, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès i van ser reconeguts a la VII Mostra Internacional de Pastisseria en el marc de l'entrega dels premis Fava de Cacau, que es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts. La Mostra té com a objectiu fer valdre l'activitat professional del sector pastisser i distingir els millors establiments de Catalunya a través d'un procés de selecció realitzat per professionals del sector.

Pastisseria Maurici Cot

Situada a Llinars del Vallès, la pastisseria de Maurici Cot és el resultat d’una trajectòria marcada per la passió, el rigor i el compromís amb una alimentació inclusiva i de qualitat. Maurici Cot, després de set anys de formació en escoles de prestigi com l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, i d’acumular experiència a reconegudes pastisseries, hotels i restaurants, va decidir emprendre el seu propi camí amb un espai dedicat exclusivament a la pastisseria sense gluten ni lactosa.

Un pastís de xocolata sense gluten de Llinars.

Cedida

A banda d'elaborar pastissos i coques sense al·lèrgens, l'obrador fa una aposta ferma per l’artesania, la innovació i la qualitat. Cot, que coneix de primera mà les dificultats de viure amb intoleràncies alimentàries, ha convertit aquesta realitat en una oportunitat per oferir productes segurs i que pugui gaudir tothom. Els dolços que ofereix la pastisseria estan fets amb ingredients com farina d’arròs, de panís, fècula de patata, soja o blat sarraí, amb les quals s'obtenen textures úniques.

Des de 2016 fins a l’actualitat, Maurici Cot ha rebut molts premis, com el Millor Jove Artesà Alimentari Innovador (2018) o el Premi Innovació Tecnològica Agroalimentària (2018) a banda dels Guardons Fava de Cacau, que l’han situat entre les 50 millors pastisseries de Catalunya durant diversos anys consecutius.

Pastisseria Rodellas

La Pastisseria Rodellas, situada a Sant Celoni, es remunta a l’any 1977, quan Vicens Rodellas, després de disset anys treballant a la pastisseria Bach, "Ca la Sisa", va decidir emprendre el seu propi projecte al costat de la seva dona, Emília Fontiguell. A partir d'aquí va néixer un negoci familiar amb una clara vocació per l'artesania, la qualitat i un compromís amb la cultura pastissera del territori.

La família Rodellas, allarg dels anys, ha continuat apostant pel model tradicional dels seus orígens, però amb un aire renovat combinat amb tècniques i formats contemporanis. Un caràcter propi i únic que va saber aportar-li Marc Rodellas, format al Gremi de Pastissers de Barcelona. També es van incorporar al negoci Jordi Rodellas, juntament amb la seva parella, Marta Castaño, que van promocionar els productes més emblemàtics de la casa en fires i mercats artesanals.

Els germans Rodellas a l'obrador de Sant Celoni.

Pastisseria Rodellas

La Pastisseria Rodellas fa més d’un centenar de productes diferents que van des de panetonnes, neules, moussos, pastissos fins a gelats, mones, bunyols, coques i tortells. Un dels productes diferencials de l'obrador són els Conüs, uns cons petits farcits de diversos sabors que es poden combinar amb altres postres o poden servir d'acompanyament per al cafè. "A tots els productes hi posem determinació, no perquè agradin, sinó perquè entusiasmin a qui els tasta", asseguren.

Pastisseria Sant Llehí

La pastisseria Sant Llehí va començar fa 42 anys a Sant Antoni de Vilamajor com un negoci familiar. L'Àlex Lera i l'Alexandra Navarro són parella i també la segona generació que està al capdavant d'aquest negoci, que ja té una altra seu a Cardedeu. Sant Llehí per a l'Alexandra i l'Àlex és més que una feina, és una vocació i una filosofia de vida, que els ha portat a superar-se constantment per millorar els seus productes. Tant és així, que el seu esforç ha valgut els premis del Millor jove innovador el 2022, el Millor pastís de formatge català de 2023 i el Tercer millor bombó de l'estat espanyol del 2023.

El darrer 2024 la pastisseria va ser a la llista de les 50 millors pastisseries de Catalunya i enguany ha reeditat el premi del tercer millor bombó de l'any, que atorga la revista Dulcypas, un referent en el sector. El bombó de Sant Llehí va ser seleccionat entre 34 finalistes per un jurat compost per sis professionals reconeguts, que tarda sis dies a elaborar un veredicte.

El millor pastís de formatge de Catalunya.

Cedida

Aquest 2025 també han revalidat el títol del millor pastís de formatge català. Així ho ha acreditat el premi de la Fira Lactium 2025 que s'atorga a la mostra de formatges de Vic. Més enllà d'un producte gastronòmic, el pastís, és una obra d'artesania que s'elabora amb formatges catalans i que n'ha aconseguit barrejar cinc de diferents. "El primer any que vam guanyar ens vam quedar amb les ganes de poder treballar amb més formatges i vam decidir explorar noves fórmules", ha explicat Lera, responsable de la pastisseria. La clau de l'èxit del pastís, segons l'artesà de Sant Antoni, és la combinació dels sabors. "Treballar amb un sol formatge comporta el risc que el gust sigui massa fort", explica.