Dos joves de Vilamajor al podi d'un campionat mundial de bici trial

Els joves vilamajorins de l’Escola de Trial Evolution han triomfat als Jocs Mundials de la Joventut, una competició d'àmbit internacional que es va celebrar el darrer cap de setmana de juliol a Vic. Aquest esdeveniment aplega atletes de tot el món que competeixen en aquesta cita de referència del trial bici en categories de base, on els joves esportistes de Sant Antoni de Vilamajor han brillat amb força.

Ivet Martínez i Guillem Montoya, veïns del municipi i alumnes de l’Escola de Trial Evolution, van participar en la competició per equips i van aconseguir penjar-se la medalla d’or per Nacions, juntament amb els seus companys. En la competició individual, celebrada entre dissabte i diumenge, Guillem Montoya, de 16 anys, va fer una gran actuació a la final, on va completar l’última zona amb els 60 punts possibles. Això li va permetre proclamar-se campió del món i obtenir la medalla d’or en categoria individual.

També va destacar la jove veïna Ivet Martínez, de només 8 anys, que s’estrenava en una competició internacional i va aconseguir una merescuda medalla de bronze, després d’un gran recorregut al circuit de trial. En Guillem i la Ivet són alumnes de l’Escola de Trial Evolution, una entitat arrelada al municipi que promou el trial des de la base i que contribueix a formar esportistes de primer nivell.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha volgut felicitar aquests dos esportistes a través dels canals institucionals i ha reconegut la gran tasca de preparació que han dut a terme per arribar al podi. "Felicitem aquests joves vilamajorins pel seu talent, esforç i compromís. Enhorabona, Guillem i Ivet!", han expressat des del consistori.