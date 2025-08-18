Sant Antoni de Vilamajor activarà el Punt Lila a la Festa Major d’estiu

Sant Antoni de Vilamajor reforçarà enguany el seu compromís amb unes festes segures i lliures de violències amb la instal·lació del Punt Lila durant la Festa Major d’estiu. La carpa, que s’ubicarà a l’Escenari de la Zona Jove, funcionarà cada nit del 21 al 24 d’agost i oferirà informació, prevenció i acompanyament davant qualsevol actitud sexista, LGTBIfòbica o discriminatòria.
L’espai estarà actiu en horari nocturn: dijous, divendres i dissabte de 00.00 a 05.00 hores, i diumenge fins a la finalització dels actes. El servei comptarà amb personal especialitzat que podrà escoltar, orientar i acompanyar les persones que ho necessitin, alhora que activarà els protocols d’actuació en cas que sigui necessari. A banda de l’atenció directa, el Punt Lila també té un paper preventiu i de sensibilització, amb l’objectiu de promoure una festa viscuda des del respecte i la cura col·lectiva.
Per reforçar aquesta tasca, s’instal·larà cartelleria amb informació sobre els protocols d’actuació en cas d’agressions masclistes i LGBT-fòbiques, així com recomanacions per evitar situacions de submissió química. També es facilitarà l’accés a una guia disponible al web municipal, on es recullen consells pràctics per saber com actuar davant una situació de risc.
La Regidoria d’Igualtat recorda que la prevenció és una responsabilitat compartida i anima totes les persones que visquin o detectin situacions que puguin generar malestar a acostar-se al Punt Lila. “El gest de cadascú pot ser clau per garantir unes festes inclusives, segures i respectuoses amb tothom”, assenyalen des de l’Ajuntament.
Amb aquesta iniciativa, Sant Antoni de Vilamajor reafirma la voluntat de fer de la seva Festa Major un espai de convivència on tothom se senti acollit i lliure de violències.