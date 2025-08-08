La Unesco avaluarà les catifes de flors d'Arbúcies per ser patrimoni de la humanitat

La Coordinadora Internacional d’Entitats de Catifaires d’Art Efímer, (CIDAE), que presideix la Federació Catalana, ha presentat una candidatura perquè les catifes de flors es considerin Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta tradició està arrelada a molts municipis catalans entre els quals hi ha Arbúcies que cada any omple els carrers de flors i centenars de visitants que s'hi desplacen per veure-les.
La proposta data de l’any 2024 i compta amb el suport de l'estat espanyol, Bèlgica, Itàlia, Malta i Mèxic que han unit forces per protegir i promoure aquesta expressió cultural única amb el reconeixement de Patrimoni de la Humanitat a la Unesco. La candidatura l'ha coordinat l’Estat amb la col·laboració d’entitats i comunitats portadores dels cinc països implicats.
Des de l'Ajuntament d'Arbúcies han valorat molt positivament aquesta iniciativa que, diuen, podria representar "un pas decisiu per a la protecció i difusió d’aquesta tradició". "Les catifes de flors creuen continents i uneixen cultures, i aquest reconeixement pot impulsar-ne el manteniment sostenible i la projecció internacional", han afirmat a través dels canals institucionals.
L’Associació de Catifaires d’Arbúcies, vinculada al projecte des del principi, ha col·laborat activament amb la resta de comunitats portadores i celebra arribar al tràmit final per aconseguir la consideració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Les catifes de flors són una peça d'art efímer que s'elabora amb flors, serradures i encenalls tenyits, fulles, arenes de colors, carbonat càlcic, sals i altres materials naturals molt vinculats, en el cas d'Arbúcies, amb la muntanya del Montseny.
Aquestes manifestacions artístiques són presents, també, arreu del món, i estan vinculades a celebracions religioses i festives. Les catifes es caracteritzen per la bellesa artística, la participació comunitària i la transmissió generacional. L’Associació de Catifaires d’Arbúcies, segons ha comunicat el consistori, té la voluntat de continuar treballant per donar més visibilitat a aquesta pràctica històrica del municipi i de Catalunya. "Vetllarem per la riquesa creativa del nostre art i a la seva promoció a Catalunya i al món, amb la difusió de valors com la pau, la sostenibilitat i el diàleg intercultural", han expressat.