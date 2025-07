Arbúcies aposta per l’autoconsum amb dues noves instal·lacions solars municipals

L’Ajuntament d’Arbúcies fa un pas més en la seva estratègia de transició energètica amb la incorporació de dos sistemes solars fotovoltaics per a l’autoconsum elèctric. Les instal·lacions, ubicades a la coberta de l’edifici consistorial i al gimnàs del complex Espai d’Aigua i Salut, pretenen reduir la dependència energètica i disminuir la petjada de carboni del municipi.

A l’edifici de l’Ajuntament, situat a la plaça 1 d’Octubre, ja s’ha completat la instal·lació d’un sistema de 36 panells solars amb una potència total de 17,28 quilowatts pic. Es calcula que generarà més de 22.000 quilowatts hora anuals i permetrà evitar l’emissió de 150 tones de diòxid de carboni durant els propers 25 anys. L’actuació, que ha tingut un cost de 32.233 euros, ha estat cofinançada per la Generalitat.

Pel que fa al complex esportiu Can Delfí, la previsió és posar en marxa una instal·lació més gran, de 72 panells i 34,56 quilowatts pic de potència, que subministrarà part de l’electricitat necessària per a les piscines, vestuaris i gimnàs. Amb una producció estimada de 45.300 quilowatts hora anuals, l’impacte ambiental també serà notable: unes 12 tones de diòxid de carboni estalviades cada any.

Aquestes actuacions formen part d’una aposta a llarg termini per fer d’Arbúcies un municipi més sostenible i resilient davant la crisi climàtica. El consistori ja treballa en futurs projectes similars per ampliar l’ús d’energies renovables als equipaments públics.

“Amb aquestes accions, avancem cap a un model energètic més net i eficient, que beneficia tant el planeta com les arques municipals”, afirma l’alcalde Pere Garriga.