Troben ratolins al Turó de l'Home, a més altitud que mai a Catalunya

Després de divuit anys de seguiment continuat, s’ha registrat per primer cop al territori català la presència del ratolí de camp per sobre dels 1.200 metres al parc natural i reserva de la biosfera del Montseny. El seguiment també ha assolit rècords històrics pel que fa a l’abundància de petits mamífers. El programa de seguiment de petits mamífers comuns (SEMICE), que es duu a terme gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i el Patronat del Museu de Granollers, ha registrat resultats excepcionals durant la campanya de primavera i estiu al Montseny.

En el mostreig d’enguany, que s'ha fet a les quatre estacions de seguiment del parc, s'han capturat més de 180 individus diferents, amb una mitjana de 45 per parcel·la. Dues estacions - el matollar de ginebró i la fageda de la Cortada – han batut rècords històrics de captures. L’espècie més abundant ha estat el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), seguida del ratolí lleonat (Apodemus flavicollis), el talpó roig (Clethrionomys glareolus), la musaranya comuna (Crocidura russula) i la musaranya cuaquadrada (Sorex araneus).

El ratolí de camp a més altura que mai

A més, els dies 8 i 10 de juliol es va detectar una espècie inesperada: el ratolí de camp o ratolí mediterrani (Mus spretus), del qual es van capturar quatre individus juvenils al matollar de ginebró del Turó de l’Home. Tot i que aquesta espècie representa un 12% de les captures del SEMICE i és present anualment en prop del 30% de les localitats mostrejades, mai s’havia registrat a tanta altitud al territori català.

El ratolí de camp és una espècie d’ambients càlids que es distribueix per les costes occidentals del mar Mediterrani: Portugal, Espanya, sud de França, Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia. És similar al ratolí casolà, però no acostuma a apropar-se als habitatges. Prefereix ambients oberts com espais agrícoles, matollars o prats poc pasturats, i s’alimenta principalment de llavors de gramínies i fruits, tot i que ocasionalment també consumeix insectes.

Matollar al Montseny, on s`ha registrat una gran quantitat de petits mamífers.

Lídia Freixas

Fins ara, a Catalunya no hi havia cap citació de l’espècie per sobre dels 1.200 metres. Les troballes a més alçada eren al Montsant (trampeig en viu), a la plana de la Cerdanya (anàlisi d’egagròpiles) i al nord del Solsonès (ornitho.cat).

Aquest nou registre podria respondre a una irrupció puntual, tenint en compte la recuperació poblacional del ratolí de camp que s’està observant enguany, amb xifres d’individus semblants als de l’any 2019, un dels millors anys per a l’espècie des de l’inici del SEMICE. Tot i això, en el context de canvi climàtic, es preveu que diverses espècies de petits mamífers típicament mediterrànies eixamplin progressivament el seu rang de distribució cap a zones més altes.