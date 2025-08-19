Una doctora de l'Hospital de Granollers a una pacient: «Si no em parla en espanyol no l'atendré»

Nou cas de catalanofòbia a la sanitat catalana, aquest cop a Granollers. Una doctora de l'hospital de la capital del Vallès Oriental no ha volgut atendre en català -la llengua materna de la pacient- una jove acompanyada del seu pare perquè no l'entenia. Lluís Rossell, habitant de Sant Celoni, ha denunciat a través d'X la situació viscuda aquest dilluns a la unitat d'urgències de l'Hospital de Granollers.
Rossell explica a NacióGranollers que aquest dilluns es van dirigir cap al centre hospitalari del Vallès Oriental per una urgència de la seva filla. Malgrat que la recepció i l'atenció per part d'infermeria va ser "encantadora", la sorpresa per als santcelonins va arribar a la consulta. Un cop dintre, la doctora els va preguntar: "Qué es lo que necesitan?". La jove va començar a relatar en català quan la doctora va haver d'aturar-la: "Si no me habla en español no le atenderé". "No te comprendo, soy peruana", va afegir.
Tot i que el pare i la filla van mostrar el seu desacord en haver de canviar de llengua, es van veure obligats a fer-ho. "Vam pensar, si demanem un altre doctor tardarem dues hores a què ens atenguin. Li explicarem com puguem, només volíem marxar el més ràpid possible". Rossell explica que va sentir "impotència, submissió i ràbia" en una situació en què "el pacient no té moltes alternatives".
El pare, però, apunta que el que l'indigna no és que la doctora no els atengués en català, sinó que ells no es poguessin expressar en la seva llengua materna. "Com si em vol contestar en anglès", assegura, "el fet és no poder expressar correctament tots els matisos". A més, lamenta que arran de la "primera frenada" es va generar una "situació incòmoda" durant tota la consulta. "No pot ser això, aquesta persona ha de tenir una formació d'acollida", ha denunciat.
La família de Sant Celoni ha traslladat la situació a Acció Cassandra, un grup d'advocats que defensen els drets dels catalans en l’àmbit judicial europeu. Davant la indignació, Rossell ha conclòs que no descarten "posar una denúncia a l'hospital per desatendre els nostres drets".