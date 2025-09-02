Aquests seran els cursos de l'escola d'adults de Cardedeu el 2025-2026

L'Ajuntament de Cardedeu ja ha anunciat l'oferta de l'escola d'adults per aquest curs que ve a través dels canals institucionals. El Centre de Formació de Persones Adultes de Cardedeu està ubicat a La Mongia i ofereix cursos de tota mena per a persones adultes que vulguin millorar i ampliar les seves habilitats, sigui per augmentar el coneixement d'una llengua o per adquirir competències tecnològiques. La matrícula, segons han informat, és viva durant tot l'any i el procés de matriculació està obert tot l'any escolar.
Cursos de l'any escolar 2025/2026
Enguany el Centre de Formació de Persones Adultes ofereix un curs de preparació a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior. Es tracta d'un curs homologat de preparació a l'examen de grau superior que permet incorporar-se a un cicle formatiu de grau superior. Alhora, també hi ha oferta per a persones majors de 25 i de 45 anys que vulguin preparar la prova d'accés a la universitat.
També s'han programat cursos d'alfabetització de nivell 1 de català i castellà adreçat a persones migrades que no han estat escolaritzades al seu país d’origen. Per a les persones immigrants amb coneixements previs de l’alfabet llatí, hi ha cursos de llengua castellana nivells A1 i A2 i també de llengua catalana en nivell inicial per a persones que no en tinguin cap coneixement previ.
Anglès
S'han previst cursos de nivell 1, 2 i 3 d'anglès, uns estudis que tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa. Els nivells 1, 2 i 3 corresponen als A1, A2.1 i A2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i que tenen continuïtat amb el nivell B1 de les Escoles Oficials d’Idiomes.
Informàtica
Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults, COMPETIC, tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital. D'aquesta manera, es volen combinar coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.
Els certificats de superació dels cursos de COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 equivalen als certificats ACTIC bàsic, mitjà i avançat, respectivament. Per obtenir aquesta certificació l’alumnat haurà de realitzar i superar un projecte relacionat amb les competències que s’han treballat a l’acabament de cada curs.