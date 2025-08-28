Tomben la històrica estació de tren de Parets pel desdoblament de l'R3 

Les interminables obres de la línia R3 de Rodalies, que començaran el pròxim 27 de setembre, han obligat a enderrocar la històrica estació de Parets que va entrar en servei l'any 1886. Es tracta d'una actuació que forma part de la primera fase de transformació de la xarxa ferroviària que enllaça l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà. Abans que la línia quedi inhabilitada durant 16 mesos aproximadament, el pla d'Adif ha comportat desfer-se d'aquesta estació per crear-ne una de nova.
L'actuació ha aixecat polseguera a les xarxes, on els usuaris es queixen que l'enderrocament no respecta "la nostra història". Un dels comentaris a la publicació titlla Adif de "no tenir molts escrúpols en eliminar patrimoni històric", i un altre assegura que "en altres països traslladen l'edifici" i lamenta que "a Espanya rarament es fa això". Amb tot, asseguren que l'enderrocament és "una barbaritat".
Des de mitjans de juliol, Renfe ha habilitat una nova estació provisional situada al final de l'avinguda de l'Estació. Es tracta d'uns mòduls provisionals que permeten accedir a les mateixes andanes de l'antiga estació. Aquesta estació hauria de servir per suplir els serveis habituals fins a finals de setembre, quan han de començar els treballs de desdoblament de l'R3 que implicaran que el servei d'aquesta línia quedi interromput durant 16 mesos.
Per compensar-ho, des d'Adif habilitaran una flota de 107 autobusos que haurien de cobrir les distàncies que quedin descobertes per la manca de tren.
La nova estació
A mitjans de novembre de l'any passat es van fer les primeres actuacions en relació amb la nova estació de tren que van consistir a construir un mur de formigó a la mateixa avinguda de l'Estació. El mur ha de servir per sostenir l'estructura de la futura estació, que cobrirà les vies i que comptarà amb un aparcament per a vehicles en el pis superior.
Des del consistori de Parets van demanar el passat juliol una reunió amb el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, per replantejar el cofinançament de les obres de la nova estació de Rodalies. L'objectiu de l'Ajuntament és intentar reduir els 2,2 milions d'euros que Parets hauria de pagar per dur a terme les obres, encara que el mateix conveni signat preveu que es puguin recuperar parcialment o totalment aquests diners, una vegada feta la liquidació dels fons europeus Next Generation.